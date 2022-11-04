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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

買電器要精明

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

收到香港政府最新一期消費券後，身邊不少朋友都趁機為安樂窩添置電器或傢俬，精明的消費者會四出比價尋找超值產品。

但在選購電器時，除了看牌子和簡單規格，有時都不知從何入手。各個牌子的電器在價錢、外觀和功能都有不同，我們如何知道是否划算呢？其實除了價錢，我們還需要考慮電器的耗電量，這會影響購買後每月的電費支出。簡單舉例，某牌子冷氣機或者較便宜，但如果很耗電，小數怕長計（積少成 ），可能另一牌子型號貴一點，但較省電，反而性價比更高，更划算。

中電網購平台度度賞Domeo最近就推出了電器產品的「CP認證」，是香港第一個結合售價和電器耗電量，作為認證準則的產品標籤，幫助消費者識別節能又划算之選。

「CP認證」的計算方式非常簡單，除了產品售價，還會計算電器每年耗電量，加上五年的能源預算開支，計算出總成本，同一款式或匹數而五年總成本最低的兩部電器產品，便可獲頒「CP認證」。最初推出暫時涵蓋一些耗電量較高且較常用的大型家庭電器，包括洗衣機、冷氣機和冰箱。「CP認證」可以讓消費者選購電器時作為有用的參考。

選購節能電器除了減少大家每月電費支出，減少用電也是對環保減碳的實際行動。以後買電器要划算又想環保，除了參考能源標籤，還要認明「CP認證」。

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