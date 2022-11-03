漢語有很多字讀音相同、字形相仿，但意義不一樣，使用時易生混淆。其中一個例子，便是「度」與「渡」這兩個字。譬如說，「度假村」與「渡假村」，究竟哪一個對？

答案是，兩個說法都對。「度」是著重時間，「渡」則講空間。假期尋開心，想時間夠長便要「度假」，若希望空間夠廣闊，則是「渡假」。

「說文」解「度」字，「法制也」，「論語‧堯曰」篇謂：「謹權量，審法度」的「度」就是法制。後來「度」又指「過」或「去」，例如王之渙的「羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關」，這裡的「度」便是「度過」。

至於「渡」字屬水部，「說文」謂「渡，濟也」，凡是與水有關的都一定要用「渡」，如渡、渡江以至停船處的「渡口」。實則「度」字本身已有「渡水」之意，例如西漢賈誼的「治安策」有句謂「猶度江河亡維楫」，過江或過河一樣可以用「度」，其後可能為了免生混淆，另創一個「渡」字。

從文字的各種不同涵義來看，前者的「過度」是超越適當限度的過分之意，後者的「過渡」則指從一個階段發展至另一階段的中間階段。

自佛學傳入了中國，「度」字又有了新意。所謂「普度眾生」，典出「無量壽經」，指的是廣施法力，使眾生普遍得到解脫，以至佛學用語的剃度、超度，都只能用「度」而不是「渡」。

不過由於佛家又認為大眾營營擾擾，如溺苦海，佛以慈悲為懷，施宏大法力，盡力救濟他們登上彼岸，因此也有人喜說「渡人」，以顯出從此岸到彼岸橫跨苦海的壯舉。然而「度」字已包含「渡」的意思，「渡」字卻沒有「度」的內容，因此應說「度人」為佳。