現在雖然可以在網上購物，但是我還是習慣出門購物，尤其是到好市多 （Costco）買東西。

好市多的果蔬不比亞裔 超市便宜，而且亞裔超市的果蔬種類更多，比如亞裔超市有華人喜歡吃的白蘿蔔、空心菜、山藥、大白菜、荔枝、龍眼和柚子，好市多就沒有。

但是為什麽還要到好市多購物呢？因為好市多很多較大包裝的食品比亞裔超市便宜三成以上，比如烤雞4.99美元一隻；32盎司的海蠣16.79美元；14.5盎司的韓國烤豬肉乾10.99美元；18吋的披薩9.95美元；28盎司的日本海草速食涼菜11.99美元。

好市多還有很多電器、家用產品和大排檔的衣物，適合平民的消費。8月我偶然到好市多，就買了一件不錯的秋季風衣。不要看好市多的衣服很多，好的衣物常常很快被買光。前年冬天我去買了一件大號羽絨外衣70幾美元，朋友看到之後隔天去買，卻只剩下特大號以上的，可能就是太大的不好賣，就削價了三成。我們附近賣衣服的大商場大都關閉了，所以，好市多的衣服也越來越受歡迎了。

因為很少買電器、家用產品和衣物，大包裝食品也不必每周買，所以一般一個月去一次就足夠；但是因為喜歡吃好市多的披薩、海蠣和海草，十天、半月就要去一次。

從我家到好市多近6英里，但是在夏秋季節常常會遇到堵車，因為每年10年到次年4月是西雅圖 的雨季，道路被雨水沖刷磨損比一般城市大，遇到冬季多冰雪的話，車輪會在硬冰上碾過，道路磨損更厲害，所以，冬季和春季西雅圖的道路幾乎都無法維護。而從5月到9月，幾乎到處都在修路，開車受阻是常事。

每次到好市多我都要買一盤18吋的披薩，它以價格實惠、食材新鮮和尺寸巨大而聞名，比其他薩連鎖店的大幾吋。我最喜歡的是義大利辣香腸披薩，可是現在只有奶酪披薩，不知何故？而在一般的披薩店，種類就很多。在中國我沒有吃過披薩，來到美國之後，也不常吃，因為我不喜歡奶油，但是吃久了也就習慣了。

我們家就我們夫妻倆，一盒切割成六片的18吋披薩買回家之後，要兩天才能吃完。然而早年來美國，周末常常打工，從鑽地窖、挖水溝到蓋瓦片，體力消耗大，買一盒切割成6片的18吋披薩，每次能吃4片。

我出門買東西都很隨意，前天去好市多買了一包有機牛油果，沒有看清楚就放入購物車，回家後才發現這些牛油果都快變質了，五個牛油果中直接扔掉兩個。這種事情不只一次了，好市多變質的東西都是水果，要當場檢查，及時退貨，才不會花冤枉錢。