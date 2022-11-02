最近兒子長大了，每個月的課外活動多了，口袋裡的零用錢也多了，為免他變成「大花筒」（敗家子），特意介紹他看理財節目，學習基本但必需的理財觀念，包括規畫、預算 、儲蓄 、信任、債務，以及學習如何賺錢。這不但是讀完書、走進社會工作才需要的能力，學生時代就要學懂未雨綢繆。

最近在Netflix 的《聰明生活經濟學》（Get Smart With Money）節目中談及「收入分割法」，是很多理財專家都使用的方法，值得向學習理財的朋友推介。

如果你是「月光族」，一收到薪水就花光，專家的意見是，未收到工資前，預先將收入分為五個部分︰一、償還生活帳單；二、償還個人帳單；三、一般花費。此外，還有兩個儲蓄戶口︰四、緊急儲蓄戶口；五、「圓夢」儲蓄戶口。

收到工資之後，還沒花錢，就將收入直接分為五部分，存入五個戶口。平時生活，只可以動用第一至第三的金錢，第四和第五則是緊急或要「圓夢」之時才動用。

每次花錢前先分清楚，到底你想買的是「必須的東西」？還是「喜歡的東西」？若是前者，當然要馬上付錢買，若是後者則要忍手。收入多少或零用錢多少不是最重要的問題，聰明理財最重要。