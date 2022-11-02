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「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

我最尊敬的行業

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我知道有不少人會對米其林（港譯米芝蓮）餐廳嗤之以鼻，原因繁多。有人是嘗過了，覺得不外如是，價錢高昂，過譽了，糊弄人。有人則從來未嘗過，卻是禁不住那酸溜溜的失落，暗喊：「呿 ，還挺厲害。」

我喜見米其林的存在，是因為向來十分尊敬從事飲食行業的人士。

試想想，一道看似普通的菜，人家可能花了數天的心思，經過繁複的工序，才能將佳餚送到我們的桌上，比如是韓國牛肋骨湯（Galbitang）。

又試想想，每當節日，我們一家享天倫又或一眾友好同享美食之餘，飲食業人士卻是最忙碌的時刻，他們向來難以與家人悠閒地安享一餐，這不是犧牲是什麼？

難得有米其林這個平台，給世界各地的飲食業人士嘉許，廚師不再被稱為「廚房佬」，而是有機會躍升為世界知名的星廚。近年，能吸引更多有志氣、有天分的年輕人加入飲食界，米其林尚算功不可沒吧。

不過不得不說句公道話，的確不是每間米其林餐廳都是物有所值，有時都會中伏。

近日，我光顧倫敦Bethnal Green區一間開業僅三年多、卻獲得米其林兩星美譽的餐廳。這區的租金與Mayfair相比，當然是便宜多了，直覺年輕老闆該是有膽識有頭腦之人，不然餐廳怎會於疫情肆虐期間開業，卻迅速成為逆市奇葩？

結果卻是失望而歸，每人1700港元（約216.5美元）的賞味餐單，竟然沒有一刻「Wow」的效果，分量更是出奇的袖珍，兒子回家片刻就要叫肯德基。

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米其林一星餐廳

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