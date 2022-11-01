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金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

訪問家母

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

家母年紀老邁，所幸健康向來良好，只是近年開始呈現認知障礙症的跡象。

那年她不慎在樓梯摔倒，須住院治療，那一個多月，我每天都到醫院陪伴她，給她帶些好吃的，母親開懷笑得像個小女孩。

我把握時機，拿著手機不停幫母親錄音，想給我們家留下珍貴的聲音檔案。以前當電台主持時，曾訪問過各界數之不盡的嘉賓，這回訪問自己的母親，感覺卻是挺古怪的。

「媽，妳是怎麼認識爸爸的啊？」母親興高采烈地滔滔獨白了好一陣子，完全自動，不必我引導。「……第一次見到他，我就喜歡他了，他常常藉機來我家，都會靜靜地塞張字條給我，每次都會送我一首詩……。」

人類的腦袋真是最奧妙的地方，家母怎麼也記不起剛才午飯吃什麼，又會每隔十分鐘問我一次，為何她會在醫院，但她卻能清楚背誦出接近80年前，愛人給她寫過的情詩。

「媽，Bover去了哪裡？」我趁她忘形之際突然提出問題。誰知她迅速還原臉部表情，一臉茫然反問：「哪個Bover？」我忍不住提高嗓門說：「Bover呀，我們當年養的狗呀，妳究竟帶牠去了哪裡？」

小時候，家裡曾短暫養過一隻小狗，小孩都樂翻了，可惜有天放學回家，Bover就消失了；是媽媽把牠送給人？還是狠心將牠扔掉了？媽媽一直不肯說，至今仍是個謎。「什麼狗呀，我不記得呢！」她慢慢說道。

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