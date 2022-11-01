「作賊心虛」這說法始自北宋一位禪師重顯，屬雲門派，家世豪富，幼受家學，後來由儒學轉修禪學。晚年隱於錢塘靈隱寺三年，次年轉徙明州 雪竇山資聖寺，大揚宗風，後世多以「雪竇禪師」稱之。

未知是否其豪富背景，令雪竇禪師對做賊者的心理有深刻認會。做錯事而怕人知道，便會心虛。心虛是理虧，且通常與「膽怯」連著使用。

心虛也可視作一種病徵。中醫所說的心虛，泛指心之陰、陽、氣、血不足，其症狀為心悸、心痛、怔忡、氣短、健忘、悶悶不樂、睡臥不安、盜汗、肢麻、脈虛等。生理上的心虛，往往連著氣喘；心理上的心虛，則是缺乏了自信，但另一方面，總是不甘平凡，渴望有所成就，然而又怕面對挑戰，既不能獨挑大梁，又不想依賴旁人，這種矛盾心態形成了志大才疏。

不過「心虛」在哲學上可以是好的描繪。《荀子•解蔽篇》有云：「人何以知？曰心。心何以知？曰：虛一而靜……。不以所已臧害所將受，謂之虛……，虛一而靜，謂之大清明……。」

這裡所說的「心虛」，指的是可以接納新的事物，而不會以舊知妨害新知的接受。「虛一而靜」的「一」是專一；「靜」是心靜和神靜。朱熹的老師李延平，正是學習這種工夫，認為虛一而靜心方實，默坐澄心可以體認天理，主靜工夫是察識和涵養的統一。

推崇心虛的還有《列子•仲尼篇》提及的南郭子，「貌充心虛，耳無聞，目無見，口無言」；而《淮南子•原道訓》也說：「故得者，志弱而事強，心虛而應當。」道家所說的心虛，指的是內心空明而無成見，那是謙虛而不自滿的操守。這裡所說的「心虛」，在今日變成了「虛心」。