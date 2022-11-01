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金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

當年家窮…茱莉亞羅勃茲：我出生 是金恩博士付帳

走錯門

〈心有所感〉陳燦富

步入唐人街一家華人公司，這公司門面不大，二樓是職員辦公的地方，一樓的趙叔是我朋友，說是負責諮詢，實與門衛沒兩樣。

一個高瘦的華裔老人尾隨我進門，對趙叔打招呼說：「老闆你好。」趙叔身形魁梧，一向詼諧幽默，他指指我說：「本人哪有本事做老闆，你是叫他吧？」

老人說他小名阿德，人家叫他德伯，一直住在中國老家鄉間村子。經由住香港多年的兒子辦手續，到銅鑼灣住了幾年。兒子移民美國，他唯有繼續跟隨，半個月前才來西雅圖，人生路不熟，只懂三兩句英文會話。

趙叔哈哈笑著：「有事需要辦理？」

德伯左顧右盼說：「你不是老闆，我不方便說。」

德伯欲言又止，我就對趙叔說：「看來老先生有急事要辦，不妨帶他上樓找經理。」過了一會，卻聽樓上經理說：「趙叔，我公司不是慈善機構，你怎麽讓老先生找我？」

片刻德伯下樓了，趙叔盯著他，沒好氣地說：「你究竟辦什麽急事？」

德伯打開手裡的一張中文報紙，上面刊登一條消息指公寓火災導致一個孩子被火燒傷，他想給那個孩子捐錢，怕上當受騙，恰好見公司有中文牌匾，想透過老闆將錢轉交給孩子。

趙叔恍然大悟說：「孩子有政府醫療保險，不用操心。」德伯一聽，掏出兩張面額50的美鈔說：「本想等兒子媳婦下班，開車帶我出門捐錢，但我著急了。」

我驚訝：「由半山坡社區走到唐人街，至少一個半小時。」德伯笑笑說：「習慣了散步，當練腳力吧。」他抱歉地說：「我已是爺爺輩分的人了，心情始終緊張，走錯門打擾了你們。」

他口氣依然樸實說：「做公益做慈善，我總想盡力而為。『前輩』留下的好傳統，去到哪裡都不能丟了。」

走下樓的經理顯然聽到德伯的話，他贊同地說：「老先生，我帶你去找慈善機構。」

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