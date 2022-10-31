當孤獨排除病理因素，便是一種人生境界。

18世紀的英國史學家、寫《羅馬帝國興亡史》的吉朋(Edward Gibbon，1737-1794)有句名言：「交談增進了解，但是孤獨培養天才；而一件作品的均一性，正是一位孤身藝術家手筆的表現。」這相信是吉朋的夫子自道，因為他是家中獨子，十歲喪母後由姑母撫養，且終身不婚。

事實上，許多詩人、小說家、作曲家、畫家和雕塑 家，一生注定有很多時間要獨處，才能產生偉大的作品。

梁啟超曾寫過《不婚之偉人》一文，胡適更批評儒家的「後代」觀念，透過否定生兒育女和傳宗接代的觀念，提倡社會不朽論，以娶妻生子並且躬行孝道的形象，宣揚無後主義和否定孝道。他說：「我真相信『後代』這個觀念帶給了中國許多罪惡……。⌟但是這其實是一種錯位思考，內存矛盾。

若按照梁啟超列舉「近世不婚之偉人」的名單，哲學家有笛卡兒、巴斯葛、史賓諾莎、康德、霍布士、洛克、史賓塞；科學家有牛頓；經濟學家有亞當斯 密；文學家有伏爾泰；政治家有皮特、加富爾等。其實這個名單還有不少遺珠，以哲學家而論，諸如萊布尼茲、叔本華、尼采、齊克果、維根斯坦等，大半生都在孤獨中度過。

哲學家享受孤獨，因為孤獨是人類心靈活動最奇妙的感受。享受孤獨等於樂於與自己相處；若是害怕面對自己，則會被寂寞吞噬。心靈愈空虛的人，愈需要熱鬧，沉醉在喧囂的雜音，卻不知在喧嘩假面的背後，獨處的寧靜，有種內斂的強大力量，心緒變得澄明，真理才會浮現。

難怪十八、九世紀的德國 哲學家叔本華，雖然一生深陷孤寂之中，但他說：「只有孤獨的時候，人才有自由。」