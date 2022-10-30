有媽媽帶著五歲兒子外出時，在行人路上遇到一名女士與未有繫狗鏈的大狗迎面跑來。媽媽護子心切，本能地連忙把兒子拉往一旁，好讓他們跑過，卻料不到會遭那女士的責難。

「妳需要這麼做嗎？我這隻狗是不會咬人的。」那個女人很兇，媽媽瞬間不懂反應。

她回家愈想愈氣，於是把事件始末上載鄰居群組，好讓大家評個理。誰料反應卻是各有一半，當然有人是站在她的一邊：「我保護自己孩子是天公地道，我又怎麼知道你的狗會不會咬人。」「同意呀，意外往往發生於一秒之間。」「公眾地方不綁狗鏈就已經不對啦。」

另一半人卻持不同意見：「好多家長就是過於保護自己的小孩，搞到他們很膽小。」「狗不會無端咬人的。」

記得小兒大概五歲那年，我曾帶他往探訪友人，豈料甫到達，一頭巨犬就追著兒子狂吠，嚇得他跳上沙發大叫救命。當時女主人不僅沒有喝停惡犬，反而揚聲責怪小孩：「你不要跑，站定，牠就不會追你囉。」後來，我當然不敢再探訪那家人了，未幾卻傳來有客人被那頭惡犬咬傷屁股的意外，嚇得我捏一把冷汗。

愛狗的人視狗為自己的子女，我當然了解。但姑勿論是人或是狗，都需要負責任的家長好好管教。若能人人做到「幼吾幼以及人之幼」，那麼這個世界是否會更美好？