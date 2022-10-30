「孤獨」這個詞，會令人聯想到什麼﹖凡夫害怕孤獨，最喜歡熱鬧。熱鬧總在人群聚集中出現，在喧鬧中人的注意力會受外境影響，很難看清真正的自己，只有在熱鬧過後，一種空虛感覺才悄然襲來。

一個擁有很多朋友的人，可能仍會孤獨，因為人都渴望親密連結。人在一個與自己合不來的圈子，短期內可能不是問題，但長期就會辛苦，處於這個圈子，會覺得莫名孤獨。另外，社交媒體雖然拉近人與人之間的距離，但它畢竟不是面對面連結，過於頻繁使用只會適得其反，讓人更孤獨。

不少人在孤獨時才感到空虛，至少要找個人作伴，否則這種空虛會形成一種折磨。如何在孤獨時不感空虛，心靈反而富足，甚至享受孤獨，這是哲學家課題。

可惜世俗很少看到孤獨的好處，反而詬病喜歡孤獨的不擅於處理人際關係，而「人際關係」在商業社會已被神化為幸福鑰匙，英國 心理學家約翰波爾比(John Bowlby，1907-1990)分析凡夫對孤獨的恐懼，提出「依戀理論」(Attachment Theory)，認為與他人的親密關係，是人生賴以旋轉的軸。

如今社會普遍上都把人際關係理想化，視為達致幸福的唯一途徑，而相對上將經常獨處的人，稱為「宅男」或「宅女」，或統稱為「御宅族」，他們多半精神有缺陷，但他們是電腦出現後的一代，終日沉迷電腦遊戲，受電腦荼毒而有病態，將心靈空虛投射在電腦上。

但「孤獨」在電腦出現前古已有之，像老子和莊子，都是極度孤獨而又自得其樂，而屈原的「舉世混濁我獨清，眾人皆醉我獨醒」，則是另一種孤獨，看似寂寞，卻絕不空虛。