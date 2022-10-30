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Ricky明星廚師

〈太平山下〉鄭子

抗疫期間，又要隔離，不能外出。要自己動手煮飯炒菜， 大家急於提高廚藝，請教網路求資訊，傳媒也提供大量烹飪節目，名廚、主持人、藝人和網紅等紛紛現身示範。

最受歡迎的首推廚師，尤其有明星風範的廚師。大家特別喜歡的Racky張（張錦祥），他是位老資格法國餐名廚，行內無人不識，言論及操作極具權威性，且言語生動有趣，說話流暢，音調清晰，表情瀟灑，就像個縮水版的黎小田，大家可從電視節目「煮場爭霸」和「煮題cook」中欣賞到。

Racky不但西廚了得，對中式食材亦能變通，以西餐方式處置，像豬皮、白蟮和龍躉扣這等極度中式化的食材，都能以新意念的西餐方式烹煮，食材在他的手中，出神入化地創造出前所未見的新菜式。像武林高手，既有少林底子，又有武當、峨嵋真傳，刀槍劍擊，跑馬射箭，入水能游，出水能跳，輕功搏擊，全能無敵，登上功夫無上境界。

Ricky的星洲炒米另創一格，完成前在鑊邊周圍打下兩個打勻的雞蛋，變成有蛋香味烘底的星洲炒米，多了香味，多了層次。他也能將薯仔切薄片，加入特製粉漿，入鑊即炸成鬆化的十足十印尼蝦片。將廚藝變為好玩的魔術，你服不服？

雞蛋 印尼

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