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如何講好你的故事？

〈每日驚艷〉張宏

「講好故事」是最近的熱門字，各行各業人人都想講好自己的故事。最近遇到中大師兄曾立基，他在香港公關界無人不識，尤其在財經公關界，更是披荊斬棘的掌門人，成果豐碩。他出版了一本13萬字的著作《公共關係--理論與實踐》，對於想講好自己故事的人，必定有啟發。

今時今日，人人不可以無公關，公關從錦上添花的工作，演變成大企業不可或缺的功能。

做好公關，其中一件必須做的事，就是「持份者期望管理」。你的利益相關人士、客戶、同事、社會大眾等都是持份者，人人有不同的期望，甚至彼此互相矛盾。必須向不同持份者傳達有效信息，從而增進了解，獲得支持，方能講好自己的故事。

另一個重要元素就是「內容管理」，即所謂的「Content is king」。計畫公關信息時必須準備充分資料，並且用講故事方式，動聽地表達。內容亦不可一下子全部傳遞，而是利用不同時機去傳遞合適信息，每次皆針對受眾的期望，內容說得動聽，好故事自然增加成功機會。

與他一席話，天南地北討論時事，學了不少道理，收穫豐富。最重要的一點，就是必須好好訓練「語文能力」、「社會觸覺」這兩大能力，具備兩大能力，處事就能更圓滑順利。

香港

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