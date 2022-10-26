網民在熱烈談論哪個藝人私底下最友善最好人，哪個又最愛擺臭臉云云，看得我嘰咕笑起來，誰真誰假，確實難逃法眼啊。

不過又要先說句公道話，藝人也不過是普通人而已，誰都會有情緒起伏。試想想當藝人已連續開上數天通宵而沒有一覺好睡過，正拖著極度疲憊的身軀於回家途中，卻被你野生捕獲要求合照，他或她都會難掩黑臉吧。

又有藝人難得獲半天假期跟家人共享天倫嘗美食 ，卻被茶客紛紛破門闖進貴賓房要求合照，就連侍應群和廚房工人都跑來了，這餐私人晚宴泡湯了，怎會不黑臉？所以藝人出外用膳時，大多會統統拒絕拍照的。

藝人的態度跟自身性格也是息息相關的。記得有次在銅鑼灣購物區的停車場，喜見一對藝人夫婦，他倆都是我欣賞的演員呀，碰巧他們的座駕就停泊在我車子旁邊，於是忍不住露盡一口牙，欲跟對方打個最熱誠的招呼，誰知他倆瞧也不瞧我一眼，很有默契地僵著臉趕快開車絕塵而去。

失望嗎？當然是難免。但細心想想，這對夫婦多年來都是工作時才露面，私生活極為低調，怎能要求人家於私人時間，仍要忙於跟街上大媽打招呼？

有次到澳門 旅遊時，朋友熱誠地給我安排司機和車，那位司機先生非常健談，途中給我們細數他曾接載過的藝人：「嘩，我從未見過有女人像她這樣滿嘴粗話！」他所指的是一名當了媽媽的美人，我當然不會說出她是誰呀！