自從天星小輪從愛丁堡廣場搬至新填海區後，我便很少坐船過海。日前再乘天星，見到長江中心第二期和恆地美利道2號的迅速進展，發覺香港 的天際線又煥然一新。

變，是社會進化的定律。1990年代初，我移民15年後第一次回港，見到故鄉的新貌，不由大喜：以前每天返學必定經過的香港戲院，變成了合和中心；老家附近的金鐘域多利兵房，變成了太古廣場和香港公園；常常鬧鬼的美利樓，則變成了匠心獨具的新中銀大廈。稍感遺憾的是，匯豐銀行總部改建後，往昔那固如磐石的壯偉之勢蕩然無存，只能認得兩頭銅獅子。

破舊立新，就是發展和進步，令人振奮。但對海外遊子來說，懷舊也很重要。我最愛乘搭的電車雖再無拖卡，清脆的叮叮之聲依然響著；海底隧道雖多了一條更長的東隧，渡海小輪卻未停航；太平山頂的老襯亭雖被拆了，山頂餐廳和纜車依舊迎客；還有灣仔「信耶穌得水牛」教堂附近的中國酒樓雖已消失，曾是常客的龍門大酒樓和波士頓 餐廳卻仍熱鬧。見到這些老地方，心裡多了點溫暖和歸屬感。

隨後的20多年，發展更快。山頂的凌霄閣在改建之前叫老襯亭，長江中心原址是著名的希爾頓酒店等，年輕一代可能都不知道。更多是整條街一起被收購拆掉，變成一座座摩天大廈或新社區，如灣仔的利東街和我舊居旁的星街。甚至不論新舊，只要具有更高商業價值的，都難逃一拆，如有旋轉餐廳的富麗華酒店，已變成友邦金融中心，旁邊僅有十多年樓齡的Ritz Carlton酒店，被拆建成建設銀行大廈等。地標被取替的速度，令人驚訝。

連整個市容也漸漸被簡單化，如原先遍布大街小巷的小型士多鋪、雜貨鋪、麵包鋪等，都變成晝夜無休的便利店和連鎖快餐店，雖然方便，卻千篇一律，失去了原有的人情味和多種多樣的特色。

幸虧香港政府近年越來越重視保育，好些舊建築物得以保留和翻新，如上環街市（西港城）、中區警署（大館）、尖沙咀前水警總部（1881 Heritage），和最近重啟的中環街市等。最難得可說是中銀大廈的前身美利樓，1982拆卸成三千多塊組件後，竟於20年後完整地在赤柱拼合回原來的樣子；雖因工程複雜，日後又需另闢用途，大多只能保留外殼，未能留住靈魂，難言盡善盡美，也總算有成績了。

每一座國際都市都有它的特點，除了特殊的地理環境和人口結構外，還要看市中心地標大廈群所組成的天際線，以及它獨有的歷史和文化遺產。香港得天獨厚，這幾樣都非常豐富，希望政府再接再厲，不要為了經濟效益，讓任何具有歷史價值的文物受到損害，或讓某些非物質傳統文化輕易消失。

不久前去大會堂聚茶，頗有些感觸，這個在6、70年代曾是香港文化中心，擁有城中第一座圖書館、第一座藝術館、陳列室、音樂廳的老地方，在60年之後居然完好無損，能讓我回來飲茶，多麼不容易。它身處黃金地段，地皮價值連城，不知被多少貪婪的目光盯著，今年三月古諮會把它列為法定古蹟 ，值得慶賀。

賣地與保育，拆遷與重建，是香港城市發展一個永遠的課題，但願政府能保持平衡，讓這個美麗的世界大都市，繼續閃爍著她「東方之珠」特有的光彩。