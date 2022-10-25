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疫情所致？全美各州學生數學、閱讀成績「創紀錄退步」

倫敦市道

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

英鎊大跌、供樓利息上揚、冬季家用暖氣勁升等等不利因素齊來襲，不少朋友都會關心慰問：「喂喂喂，聽說英國那邊經濟好差啊！」

經濟學嘛，用潮一點的說法：「我識條鐵咩（我哪裡懂什麼啊）！」

念大學時就是錯選了一科經濟學，險些兒不合格，累得整體GPA（學業成績平均點數）被拉低了，可恨！我就是摸不著頭腦，經濟差的地方，不該是冷清蕭條、到處門可羅雀嗎？過去一年來，我身在倫敦，肉眼看見的，卻是剛好相反的景象。

假日的倫敦市中心都是人山人海的，人潮擠擁得走也走不動，彷彿全世界的人都跑來了，若不是友人相約，我是寧願躲在家裡的。其他大城市如曼徹斯特、伯明罕、布里斯托等，同樣是人潮洶湧，真令我嘖嘖稱奇。

倫敦唐人街的食肆大都是正午12時開市的，才11時45分，到處已排了長龍等開鋪；下午3時，有些熱門酒樓的門外竟然還有人龍呢！倫敦到處都是Pub，平民百姓都習慣在Pub飲杯之餘，吃點經濟餐填肚子，說來你也不信，大小街頭的Pub都是擠滿客人。

高級食肆同樣生意興隆，有些米其林（港譯米芝蓮）餐廳要提早三個月訂位，但也未必訂得到。

有朋友剛在倫敦第四區買了一間三房排屋，無比高興。他說曾歷多番折騰才成功搶回來，更慨嘆沒想到來倫敦租屋既要鬥快，連買屋也要更眼明手快呢！

不是說經濟差的嗎？我又胡塗了。

英國 蕭條

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