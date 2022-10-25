在港副拜讀了趙自珍女士所寫的「都是中國人」一文，我感觸極深。

2014年，我們全家遊歐洲，在希臘機場 辦理飛往荷蘭的登機手續。當天排隊乘客不多，最前面是中國年輕家庭，一位男士和兩位女士、兩個小孩，中間是穿戴很體面、有教養的一家五口西方人士，後面是我們夫妻及三個成年女兒。

就在等待的當下，突然一個中國婦女帶著兩個幼童匆匆趕到，排在我們後面。為首的中國年輕男士，一直邀我們後面的女士插隊到他們身邊去，後面女士支支吾吾有些不好意思、不敢這麼做，前面男士再三回頭催她過去插隊，我們和西裔兩家人都被他們你來我往的噪音所吸引，別人沒聽清楚他們帶點鄉音的中國話，我卻聽得很明白，於是好意輕聲說道：「請排隊，不要插隊」。不料，他橫眉怒目對我說：「中國人不幫中國人！」我啼笑皆非，是他自己是非不分，把團結互助用錯了地方，丟盡中國人的臉。

返美在舊金山 辦入境手續時，由於從中國來的旅行團人數衆多，人聲嘈雜、隊伍很長，他們的年輕男導遊從後頭走到前方，關懷團隊成員資料是否齊全，許多團員向他招手，眾目睽睽之下要他插隊，他微笑地親切回應表示沒問題、等等他會去排隊。聽到他的答話，我深深吁了一口氣，心中讚嘆：多麼可敬可愛、不同流合汙的好靑年。

有一天在唐人街街角等候巴士，我排在最前方，後面有不少買完菜返家的主婦們；不久，我的身邊突然來了兩男一女，穿著時髦體面、狀似遊客的中年人，我對靠近我的女士輕聲說：「請排隊！」沒想到她嗲聲嗲氣地對背著相機的男士用粵語説：「他叫我排隊耶！」男士牛裡牛氣慢慢走近我，也以粵語説道：「聽說，你叫她排隊喔，等一下上車，我讓你先上就是了。」

我心裡明白，他們非我族類，我不須為他們費唇舌，所以不答理他們；我站在排首，當然是我先上車，何須他謙讓我先上車。

另外有一次也是搭公車，平均是每15分鐘一班車，那天等了45分鐘才姍姍來遲，等候的乘客越來越多，車子到達時，前後門都擠滿了人群；我在後門上車，站在我前面的中國大媽，突然將手中沒吃完的香蕉全部塞入口中，再將香蕉皮越過我頭頂向後拋在車站地上。我不客氣地正眼看她説：「妳怎麼可以這樣子？」她卻面無慚色繼續擠上車。

她的舉動，車上車下的乘客大都看見，我為同胞感到羞愧，立刻把香蕉皮拾起再上車，下車後才扔到垃圾桶；我所要表達的是：有她那樣的中國人，也有我這樣的中國人。最近看到公園裡廣場舞流行，這是非常好的運動，大媽們樂此不疲，打太極拳的團體也不少，結果大家音樂一放，響聲震耳欲聾。公園是公衆的，有許多西方人士也在此運動場上運動、打球、遛狗、陪幼兒盪鞦韆玩溜滑梯等等，甚至安排小型生日慶祝活動，但我們許多同胞只顧自己的利益，對他人視若無睹，不知什麼是自尊自重，以我們「都是中國人」一詞來概括，我是無法苟同的。