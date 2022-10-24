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團隊建立遊戲新體驗

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

最近參加團隊建立活動，導師向30多名參與同事一人派發一張圖畫，限定大家於15分鐘內把各人手上的圖畫按次序還原一個故事。但大家只能用口描述圖畫的內容，不可以讓其他人見到自己手上的圖畫。

這個看似簡單的遊戲，其實殊不容易，因為沒有人見過這本畫冊原來的故事，而且每個人的圖像內容不同。只見大家忙著介紹自己手上的畫像，又要向其他人查問對方的畫像內容。開始時茫無頭緒，漸漸見到30多人形成3、4個小組，有人發揮領袖本色，統籌不同人的資料，嘗試整合圖畫次序，找出內容相連性。

起初還以為可以比原定時間早完成任務，怎料有人發現自己手中的圖畫內容沒法跟其他人接上，於是其他人重新整合，最終在指定時間內完成任務。

當大家逐一分享自己的圖像，見到故事的出現時都好興奮，因為這次的成果是大家共同努力、思考、整合和支持之下，成功完成的。雖然只是一個遊戲，但充分反映現實世界。試想像一下，當我們處理大型項目，跨部門協作，向著同一目標，各自盡展所長又同時互補不足，發揮協同效應，事半功倍。

大家長期在熟悉的崗位做著相同的工作，容易變得沉悶或造成因循，也許會構成舒適圈，不容易接受改變。這類團隊建立活動，透過輕鬆互動遊戲，讓大家暫且放下手頭工作，放鬆一下，不但可以加強彼此的溝通，還可以讓大家加深認識、增進感情。

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