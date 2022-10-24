名人High Tea

旅行。最多人詢問的飲食情報，除了是問我哪家Fish & Chips最好吃之外，就是問哪裡的英式傳統High Tea最出色。

疫情 爆發三年來，什麼都加價了，數年前倫敦最熱門的下午茶，每人平均50鎊，不知不覺現已加至80鎊左右了。

花這個價錢光吃手指三明治、幾乎所有英國 媽媽都很會烤的英式鬆餅，還有幾款甜到不行的甜餅，值得嗎？值得！尤其是跟三兩嗜甜的好友，穿得漂漂亮亮地坐在巨型水晶燈之下，享受數小時豪華式的款待，那是多麼的賞心樂事啊！

地方最寬敞、氣派又十足的The Savoy，食物和招呼的水準都是優等的，不過也是最難訂位，建議要在出發前三個月預先上網訂位。Sketch的粉紅色Tea Room也是我喜歡的，其次是The Goring，逢星期六的下午茶都會在優雅的飯廳款待客人。

這天，我和好友相約於有超過90年歷史的The Dorchester品嘗下午茶。

走到門外，嚇了一跳！這家老牌五星酒店怎會重重被圍板蓋著？原來正進行翻新大工程，客人須移步從側門進入，下午茶則改為到Orchid Room去。

幸好一切如常──巨型水晶吊燈、精美的甜點、窩心的熱誠款待……。

期間，我想起了曾到訪這酒店的無數明星和名人，伊莉莎白泰勒、李察波頓 、還有在這裡開告別派對的鄧永鏘。