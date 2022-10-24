佛說萬法皆空，因果不空。世間上一切事情都有因有果，有果有因。而佛門則有所謂「菩薩畏因，凡夫畏果」。凡夫由於愚癡關係，果報未出現眼前時是不知道害怕，但當果報出現時就後悔莫及了。菩薩因為有智慧，所以不種惡因，也不會起心動念去種其他不好的因，將來就無所謂的因緣果報的問題。

可以說，菩薩深知因果之道，凡事慎始，洞燭機先，時常種善因，自在安樂；凡夫多是昧於因果，心中常存僥倖，往往造惡而不自知，一旦惡報來臨，感受種種苦報，已後悔莫及。若凡夫明白貪、瞋、癡的害處，就該把它改掉去除，將來就不必畏因落果。一旦所作所為都是好善因，對於修行來說，將會是很大的幫助。

然而菩薩雖然畏因，卻也不能保證，善因何時結善果。行善如無善報，不是不報，而是時辰未到。在因與果之間，中間還有一個「緣」字，當緣分未足，果不會出現。而且即使出現了果，果與因之間，也不是一一對應，果不是來自一因而是多因。所以凡夫不能只學菩薩畏因，菩薩通透，看事物夠全面；凡夫許多時是見樹木不見森林，因此既要畏因，也要畏果，因與果並重。凡夫喜歡求福果、聖果，但不喜歡修行，因此一切徒勞。

中國傳統有所謂「慎始敬終」，畏因是慎始，畏果是敬終，此語出自先秦史籍的《逸周書》，曾提及「慎始而敬終，終以不困」，意思是謹慎地開始，不怠慢地終結，就不會有窘迫之患。香港 人對此說法也許不會陌生，因為2009年中國前總理溫家寶在中南海會見澳門 新當選的第三任特首崔世安，正是用「慎始敬終」勸勉他開始時把工作做好，任期內克服困難就有成果可見。