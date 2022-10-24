我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

畏因與畏果

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛說萬法皆空，因果不空。世間上一切事情都有因有果，有果有因。而佛門則有所謂「菩薩畏因，凡夫畏果」。凡夫由於愚癡關係，果報未出現眼前時是不知道害怕，但當果報出現時就後悔莫及了。菩薩因為有智慧，所以不種惡因，也不會起心動念去種其他不好的因，將來就無所謂的因緣果報的問題。

可以說，菩薩深知因果之道，凡事慎始，洞燭機先，時常種善因，自在安樂；凡夫多是昧於因果，心中常存僥倖，往往造惡而不自知，一旦惡報來臨，感受種種苦報，已後悔莫及。若凡夫明白貪、瞋、癡的害處，就該把它改掉去除，將來就不必畏因落果。一旦所作所為都是好善因，對於修行來說，將會是很大的幫助。

然而菩薩雖然畏因，卻也不能保證，善因何時結善果。行善如無善報，不是不報，而是時辰未到。在因與果之間，中間還有一個「緣」字，當緣分未足，果不會出現。而且即使出現了果，果與因之間，也不是一一對應，果不是來自一因而是多因。所以凡夫不能只學菩薩畏因，菩薩通透，看事物夠全面；凡夫許多時是見樹木不見森林，因此既要畏因，也要畏果，因與果並重。凡夫喜歡求福果、聖果，但不喜歡修行，因此一切徒勞。

中國傳統有所謂「慎始敬終」，畏因是慎始，畏果是敬終，此語出自先秦史籍的《逸周書》，曾提及「慎始而敬終，終以不困」，意思是謹慎地開始，不怠慢地終結，就不會有窘迫之患。香港人對此說法也許不會陌生，因為2009年中國前總理溫家寶在中南海會見澳門新當選的第三任特首崔世安，正是用「慎始敬終」勸勉他開始時把工作做好，任期內克服困難就有成果可見。

澳門 香港

上一則

亂世中的希望之作 常玉「梅花盆景」首現拍場估價千萬

下一則

蚯蚓宣言

延伸閱讀

中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山

中共20大觀察╱主席團18老力保紅色江山
江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤出席須攙扶

江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤出席須攙扶
習近平宣讀20大報告 江澤民不出席、胡錦濤不拍手

習近平宣讀20大報告 江澤民不出席、胡錦濤不拍手
江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤需人攙扶

江澤民、朱鎔基缺席20大 胡錦濤需人攙扶

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

接受美的凌遲

2022-10-20 02:01

管閒事

2022-10-20 02:00

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

病中亂語

2022-10-22 02:02

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感