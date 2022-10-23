65歲日本女士被自稱太空人 的騙子騙財事件，引起熱議，不少人都揶揄受害人，嘲笑她又老又蠢。

我絕不苟同，因為依據過去同類騙案資料，受害人不乏高級知識分子或擁有社會高尚地位的人。他們卻只有一個共通點，那是同樣擁有一顆寂寞的心，這類別的人卻是不分男女，又或不分年齡層的。可恨的是，騙子也特別多，總有人潛藏於寂寞的心附近，覬覦著他們的錢財，伺機出擊。

有三名年屆40多歲的女士經常會相約談心。她們當中有人剛離婚、有人跟相戀十數載的男友剛分手、有人一直都是單身族。

雖然盛年已過，但三名女士都仍打扮花俏，外表依然吸引人。她們身上佩戴的名貴首飾和手表，還有手挽的H字頭包包，確實是幫上了不少忙，讓她們看上去貴氣十足。

一次宴會中，她們同時結識了一名跟她們年齡相若的金融界才子，那人曾離婚、無子女，興趣是打高球 和享美食 。他談笑風生、氣宇軒昂，輕易奪得三名女士的青睞，但最後他選了誰？

翌日，A女士接到他的來電，兩人旋即展開了交往。這個男人很細心，對A女士呵護備至，她感到非常幸運，但她一直不敢跟兩名女友提及他，怕不好意思，他沒有選他們嘛，委實有點尷尬。

真相揭曉，其實那名男士不僅選了A女士，同期也有約會B女士和C女士。

最後他以現金周轉為藉口，成功向三名女士借了巨款。錢到了手後，當然是去如黃鶴了。