我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

仁者壽？

〈六合飛翔〉岑逸飛

智者固樂，仁者亦樂。倒是所謂「仁者壽」，仁者是否必然長壽，大有商榷餘地。一般認為，仁者心理特徵，包括仁者有愛心（仁者愛人）；仁者熱愛自然（仁者樂山）；仁者心靈平靜（仁者靜）；仁者心胸坦蕩（仁者不憂）等，在今天看來，這些素質對身體健康的確重要，具有養生功能。

孔子應是仁者壽一個樣板，他一生歷經戰亂，顛沛流離，然而在醫學不發達、人均壽命只有31歲的春秋時期，他仍活了73歲。

仁者壽另一原因，是《大學》說的﹕「富潤屋，德潤身，心廣體胖。」這裡的「胖」不是解作肥胖，而是安泰舒適。

朱熹的注釋是﹕「富則能潤屋矣，德則能潤身矣，故心無愧怍，則廣大寬平，而體常舒泰，德之潤身者然也。」

所謂「德潤身」的「德」等於是「仁」，「德潤身」 與「仁者壽」實為同義。因為有德有仁，仰不愧於天，俯不怍於人，理應長壽。

有沒有例子可以證明此說？有的。《中庸》又再引述孔子所言：「舜其大孝也與！德為聖人，尊為天子，富有四海之內。宗廟饗之，子孫保之。故大德，必得其位，必得其祿，必得其名，必得其壽。」

據說舜的壽命達110歲，是否足以證明大德必得其壽？但另一個反面教材，則是孔子的高足顏淵，孔子曾稱讚他﹕「一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」，顏淵肯定是個仁者，可惜短命而死（估計是活到40歲），可見長壽有多種因由，仁者僅是其中一端而已。

或說「仁者壽」的「壽」不是指壽命，所以仁如顏淵，也可以短命。《說文》釋「壽」曰：「久也」。老子曰：「死而不亡者壽」，指的是精神永垂不朽。

醫學 肥胖

上一則

熱血志工洪春坡：助人是最快樂的學習

下一則

與自然合而為一

延伸閱讀

想要老得慢 做到5個堅持

想要老得慢 做到5個堅持
最長壽前總統 卡特在家鄉喬治亞州慶98歲生日

最長壽前總統 卡特在家鄉喬治亞州慶98歲生日
最長壽前總統 卡特98歲了 喬州家鄉開心慶生

最長壽前總統 卡特98歲了 喬州家鄉開心慶生
中國兩地對集中隔離收費 引民眾反彈

中國兩地對集中隔離收費 引民眾反彈

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

接受美的凌遲

2022-10-20 02:01

此心安處是吾鄉

2022-10-16 02:00

管閒事

2022-10-20 02:00

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適