智者固樂，仁者亦樂。倒是所謂「仁者壽」，仁者是否必然長壽，大有商榷餘地。一般認為，仁者心理特徵，包括仁者有愛心（仁者愛人）；仁者熱愛自然（仁者樂山）；仁者心靈平靜（仁者靜）；仁者心胸坦蕩（仁者不憂）等，在今天看來，這些素質對身體健康的確重要，具有養生功能。

孔子應是仁者壽一個樣板，他一生歷經戰亂，顛沛流離，然而在醫學 不發達、人均壽命只有31歲的春秋時期，他仍活了73歲。

仁者壽另一原因，是《大學》說的﹕「富潤屋，德潤身，心廣體胖。」這裡的「胖」不是解作肥胖 ，而是安泰舒適。

朱熹的注釋是﹕「富則能潤屋矣，德則能潤身矣，故心無愧怍，則廣大寬平，而體常舒泰，德之潤身者然也。」

所謂「德潤身」的「德」等於是「仁」，「德潤身」 與「仁者壽」實為同義。因為有德有仁，仰不愧於天，俯不怍於人，理應長壽。

有沒有例子可以證明此說？有的。《中庸》又再引述孔子所言：「舜其大孝也與！德為聖人，尊為天子，富有四海之內。宗廟饗之，子孫保之。故大德，必得其位，必得其祿，必得其名，必得其壽。」

據說舜的壽命達110歲，是否足以證明大德必得其壽？但另一個反面教材，則是孔子的高足顏淵，孔子曾稱讚他﹕「一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂」，顏淵肯定是個仁者，可惜短命而死（估計是活到40歲），可見長壽有多種因由，仁者僅是其中一端而已。

或說「仁者壽」的「壽」不是指壽命，所以仁如顏淵，也可以短命。《說文》釋「壽」曰：「久也」。老子曰：「死而不亡者壽」，指的是精神永垂不朽。