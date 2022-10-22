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冤家不聚頭

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

細讀著影星安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）控告前夫布萊德彼特（Brad Pitt）施暴的控詞，還以為自己是在看電影《史密斯任務》（Mr. & Mrs. Smith）的劇烈打鬥場面。

現實生活當然不及兩人的定情電影浪漫，男女主角已盛年不再了。

昔日好萊塢超級俊男布萊德彼特已年屆58，可以稱為大叔了，而當年讓人驚艷的裘莉，47歲雖然仍然好看，但再難稱上女神吧。

這對曾經愛得轟轟烈烈的癡男怨女，最終卻敵不過愛情轉淡的命運而離婚收場，但過程必須如此醜陋嗎？

根據裘莉的指控，施暴事件發生於2016年，全家人從法國飛回加州的私人飛機機艙內。當時小布醉酒而大罵裘莉，其後更企圖強行把她拉進洗手間去，他使勁拉扯她的頭髮並將她的頭撞向牆，糾纏間裘莉肢體受傷。

最令人訝異的是，當兩名子女嘗試救媽媽時，竟被小布攻擊，這舉止與向來好爸爸形象的小布壓根兒是大相逕庭，更難想像的是，小布會凶惡地繼續在機上向太太和子女身上潑酒。

雖然小布透過律師徹底否認裘莉的所有指控，但現場有六名子女為證人，看來小布這次跳到黃河也洗不清。

裘莉對小布的控告，其實是報復男方先前控告她毁約吧，小布告她擅自將他倆共同擁有的法國酒莊一半業權，轉賣給俄國買家。

當一個女人橫下心要賣掉跟男人結婚的所在地酒莊，表示她對這個男人是徹底死心了，跟他最後的一絲回憶也不想記住。

小布 裘莉 布萊德彼特

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