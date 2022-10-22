儒家一向有「智者樂，仁者壽」的說法，出自《論語．雍也》，子曰：「智者樂水，仁者樂山；智者動，仁者靜﹔智者樂，仁者壽。」

用山水來形容智者與仁者，形象生動，朱熹在《論語集注》也要讚嘆，認為這是孔子的深刻體悟。其實這說法當作文學上的比喻，固無不可，但觀人則不能使用這種簡單的二分法，有些人喜歡山也喜歡水，那麼這是否智仁雙全？也有些人不管是山或是水都討厭，那麼他們就非仁非智乎？

像大哲學家康德，他在德國 最北邊一個古老小城哥尼斯堡的一條安靜、幽僻的街上，過著機械般有序和枯燥的老單身漢生活，他是冷靜而有規律地每日起床、喝咖啡 、寫作、閱讀學院講稿、吃飯、散步，全部都有固定時間。出門時身穿灰外套，手拿竹手杖，走向栽種著菩提樹的小路，鄰居都知道正好是三點半。但這樣刻板的生活，加上康德從來不去遊山玩水，難道他不是智者？

另外，若說智者樂，難道仁者不樂？孔子這樣形容自己：「其為人也，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至云爾。」愚見認為，孔子的忘憂之樂，是仁者之樂。智者之樂，屬於知性的活動，思想要活潑，如流水一樣川流不息，才有創意。智者之樂則是靈動的，靈機一觸往往帶來驚詫、喜悅以至滿足感。

至於仁者之樂，不是知性，而是情性。那是一種情感的體驗，具有道德上的充實感，孟子說：「充實之謂美」，其內涵是一種精神享受，與物質是否豐盛無關，故孔子說：「飯疏食飲水，曲肱而枕之，樂亦在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。」這種樂是內在的，以仁為最高德性，以樂為最高體驗。