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AI與你 誰更聰明？

〈每日驚艷〉張宏

上回講到，大女兒與朋友開設初創科技公司，結識了不少科學家，我們晚飯餐桌上的話題，自然談起人工智能──到底飯桌旁的人類更聰明？還是人工智能AI更聰明？

人工智能的「強項」是，學習下棋可以勝過世界棋王，學習算術可以準確過數學家，學習語言可以懂得全球所有語言。但每一種人工智能只能專精一個範疇，科學家「教」它學習一件事，已經要花十多年光陰。

至於坐在飯桌前的凡夫俗子，其實也懂得下棋、算術、語言，雖然學得慢些、記憶差些，但可以橫跨不同學問範疇，不斷多方學習進步，AI如何也比不上。

如果看看人類的肚子則更奇妙。晚餐吃進肚子的食物，自動抽出養分，渣滓與廢水會循不同途徑排出體外。如果科學家要建立一個既能分解營養，又能自動排汙，而且不必耗電源的「食物能源再生器」，恐怕要一個占地甚廣的廠房才做得了所有工序。

我有一個科學家朋友說：「AI發展得越蓬勃，愈發現人類的奇妙。大至身體構造，小至細胞組成，都是設計精密，自動配合。越研究下去，越感覺宇宙之外，冥冥中可能有造物主的存在。」結論就是，這麼複雜的事情，不如留給哲學家思考，科學家還是回去實驗室工作，更有成果。

人工智能 AI

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