為什麼這對小兄弟整天不是吵架就是打架？你打我一拳，我踹你一腳，兩人扭在地上打滾，十分嚇人！

爸爸跑過來把兩兄弟分開，大聲喊道：「你們兩個誰先出手的？」「他先打我的！」一個喊；「是他先推我的！」另一個嚷。

類似的情況，其實很難判斷誰是誰非，因為事出突然，事發時又沒有目擊證人，照常理，兩個孩子都應雙雙受罰，並教導他們萬萬不能使用暴力，誰出拳都是錯的，兩兄弟應該相親相愛，斯文人應該以理服人，以協商方式解決問題。

可是，兩兄弟仍然歇斯底里地糾纏於誰先出手的問題上，終於其中一人大喊：「是媽咪教的，她說如果不是你先出手，別人打你在先，你就要奮力還手，並且一定要打贏，千萬別吃虧。」媽媽竟然是這樣教孩子的，難怪這對兄弟在學校會打遍天下無敵手了。

那邊廂，有個極品爸爸是這樣教女兒的：四歲大女兒正躲在媽媽的懷裡，一歲半的小女兒卻嚷著要媽媽抱，爸爸在旁邊這樣鼓勵小女兒：「小姑娘，妳要勇敢點，過去跟姊姊搶啦！」為了提升孩子的勇氣，爸爸竟然訓練幼兒使用暴力。

可憐的幼兒當真聽話跑過去使勁想推開姊姊，反而被對方一手推倒，妹妹不敵哭了，爸爸竟揚聲說：「噓！小姑娘不准哭，妳要更用力推她（姊姊）！」

我不忍再看下去了，真替這些孩子難過。從小被扭曲的觀念荼毒，他們長大後會是什麼模樣？全身不禁起了雞皮疙瘩。