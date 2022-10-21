我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

末日博士：1970年代不景氣混全球金融危機的時期要來了

1979後沒打過仗…中與美攤牌 解放軍戰力藏「和平病」

45度

〈六合飛翔〉岑逸飛

希特勒的納粹黨徽有雷神索爾（Thor）巨鎚的影子，若說希特勒鍾情雷神，也不無道理。雷神負責掌管戰爭和農業，相傳每當雷雨交加，他會乘坐山羊車巡視農作物，因此稱祂為「雷神」。另外祂以勇敢善戰聞名，獨自挑戰巨人族，使用的武器是一把金色巨鎚叫「妙爾尼爾」（Mjollnir）。巨鎚可敲碎巨人的頭，使用時還要戴上鐵手套和提供額外神力的腰帶。

希特勒用雷神之鎚來設計納粹黨徽，或許想借助雷神的雷霆萬鈞之力，但奇在他將雷神之鎚的標誌右旋45度，這45度又代表什麼？

且看佛教吉祥符號或雷神之鎚，無論右旋或左旋、逆時針或順時針，都是方方正正，象徵以理性為準則的正能量。將方正圖案傾斜45度，情性就抬頭了，情性壓倒理性，便有煽情特點。

希特勒在他的自傳「我的奮鬥」，描述他這個向右傾斜45度的納粹黨徽時說：「這是一個真正象徵，紅色象徵這個運動的社會意義，白色象徵民族主義思想，這符號象徵了為雅利安人勝利而奮鬥的使命。」

這段話可確定納粹黨徽的配色與製圖是由希特勒設計，但是將雷神之鎚的標誌傾斜45度，就情緒激昂了，延伸解釋為白人至上主義，以及硬套上雅利安人的民粹主義偏見。

記得曾有電視節目「盛女愛作戰」的那位兩性專家郭政彤，提到與異性溝通時要保持45度角姿勢，許多人聽了認為是廢話，在於這位專家本人也是知其然不知其所以然，說不出45度能煽情，引起愛的感覺。

也許45度的知音是麥可傑克森（Michael Jackson），他有首講45度傾斜舞步的歌名叫「Smooth Criminal」，中文譯名是「犯罪高手」，難怪希特勒將雷神煽情，就成為邪惡教主。

納粹 白人至上

上一則

帶雲門重返華府 林懷民盼透過舞蹈講述台灣故事

下一則

一株玫瑰的隱喻

延伸閱讀

足球迷在澳洲行納粹禮 終身禁入場觀賽

足球迷在澳洲行納粹禮 終身禁入場觀賽
「屈辱+精神痛苦」 川普告CNN誹謗 求償4.75億

「屈辱+精神痛苦」 川普告CNN誹謗 求償4.75億
求償4.75億 川普控告CNN以「俄羅斯走狗」等標籤誹謗

求償4.75億 川普控告CNN以「俄羅斯走狗」等標籤誹謗
講納粹史被停職 新州歷史教師告學區

講納粹史被停職 新州歷史教師告學區

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

意外的三代同堂

2022-10-17 02:00

一道鹹食半世香

2022-10-14 02:00

此心安處是吾鄉

2022-10-16 02:00
貓小姐∕圖

密探「僧格林沁」

2022-10-15 02:02

超人氣

更多 >
調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學

調查：至少1400名駐美華人科學家去年轉至中國大學
社安金工作點數 將調為1640元換取1點

社安金工作點數 將調為1640元換取1點
用這5個方法 讓家中電費月省100元

用這5個方法 讓家中電費月省100元
「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億

「去沙龍嗎」華婦遇殺豬盤痛失166萬 美去年網騙逾4億
婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭

婆婆被賓客誤認是新娘 網友：逆天顏值太搶風頭