希特勒的納粹 黨徽有雷神索爾（Thor）巨鎚的影子，若說希特勒鍾情雷神，也不無道理。雷神負責掌管戰爭和農業，相傳每當雷雨交加，他會乘坐山羊車巡視農作物，因此稱祂為「雷神」。另外祂以勇敢善戰聞名，獨自挑戰巨人族，使用的武器是一把金色巨鎚叫「妙爾尼爾」（Mjollnir）。巨鎚可敲碎巨人的頭，使用時還要戴上鐵手套和提供額外神力的腰帶。

希特勒用雷神之鎚來設計納粹黨徽，或許想借助雷神的雷霆萬鈞之力，但奇在他將雷神之鎚的標誌右旋45度，這45度又代表什麼？

且看佛教吉祥符號或雷神之鎚，無論右旋或左旋、逆時針或順時針，都是方方正正，象徵以理性為準則的正能量。將方正圖案傾斜45度，情性就抬頭了，情性壓倒理性，便有煽情特點。

希特勒在他的自傳「我的奮鬥」，描述他這個向右傾斜45度的納粹黨徽時說：「這是一個真正象徵，紅色象徵這個運動的社會意義，白色象徵民族主義思想，這符號象徵了為雅利安人勝利而奮鬥的使命。」

這段話可確定納粹黨徽的配色與製圖是由希特勒設計，但是將雷神之鎚的標誌傾斜45度，就情緒激昂了，延伸解釋為白人至上 主義，以及硬套上雅利安人的民粹主義偏見。

記得曾有電視節目「盛女愛作戰」的那位兩性專家郭政彤，提到與異性溝通時要保持45度角姿勢，許多人聽了認為是廢話，在於這位專家本人也是知其然不知其所以然，說不出45度能煽情，引起愛的感覺。

也許45度的知音是麥可傑克森（Michael Jackson），他有首講45度傾斜舞步的歌名叫「Smooth Criminal」，中文譯名是「犯罪高手」，難怪希特勒將雷神煽情，就成為邪惡教主。