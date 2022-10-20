月前蓮香樓和蓮香棧突然宣布結業，上環蓮香居暫時繼續營業，但恐怕亦命不久矣，香港 的舊式茶樓面臨消失的境地。

我在香港島西區長大，區內有舊式茶樓，或者稱茶居，祖父偶爾到茶居消磨時間，遇上他心情佳，也會把我帶去。

西區的茶樓或茶居談不上高級，甚至散發出草根氣味，樸實無華。

區內的茶居裝潢擺設只求實用，桌子沒有鋪上桌布，椅子硬邦邦的，地上擺放著痰盂，要是少了這個具有象徵意義的痰盂，茶居就失去風采。

茶居沒有安裝空調，舊式樓宇勝在窗口多而大，室內空氣流通，老一輩都享受新鮮空氣。夏天天花板上的吊扇呼啦啦地旋轉，像一個不停顫動的圓圈；牆壁上的「牛角扇」精力充沛，颳起強風。不過喝著熱騰騰的茶，就是坐在風扇附近，額角也滲出汗珠。

茶居地上鋪設的是地磚，而不是地毯。清潔工人不時拿著掃把在客人腳踝旁邊揮舞，他一邊掃，一邊喊：「把腳挪開！」客人似乎不介意受到騷擾，乖巧地執行指令。

上茶樓首要任務當然是喝茶，茶居提供的茶杯跟現在酒樓常用的不同，那是一個大容量的瓷製杯子，裡面放了茶葉，茶博士拿著大銅水煲，一邊喊著「讓開」、「小心滾水」 ，一邊把熱水往茶盅一倒，熱氣哇喇哇喇上升，趕緊把杯蓋蓋上，保存熱氣，幾分鐘後便能泡出一盅香氣宜人的茶。

茶杯放在小碟子上，看上去這一套三件的茶具像一艘小船。喝茶時人們拿蓋子往水面上撥，把茶葉撥到一邊，先吸一下香氣，再往水面上溫柔地吹，吹的時候頭顱要輕輕地左右搖擺，最後才一小口、一小口喝茶；我也模仿其他人這樣品茶，覺得這是個遊戲。

點心一律放在圓形的巨型竹籠裡，上面蓋著竹蓋子，竹籠的外邊繫上粗壯的布條，布條掛在叫賣的員工頸項上，員工兩手捧住竹籠，機械人似的喊「叉燒包」、「馬拉糕」，故意把字拉長發音。祖父遵行「一盅兩件」這原則，吃的不多，以喝茶為主。我捧著一個包，就吃上半天。

客人可以帶鳥兒進入茶居，一個個鳥籠掛在窗前，鳥兒吱吱喳喳，把茶居變成鬧市中的森林。茶客樂於把寶貝鳥兒展現人前，讓牠們爭姸鬥麗。有人讚賞籠中鳥羽毛色澤美麗，歌聲悅耳，主人立刻露出得意的神情，用手指輕輕地敲打竹籠，吹一兩聲口哨。主人喝幾口茶，吃一兩件點心，舉頭看看鳥兒，滿足的笑了。

有些茶樓有人駐守賣藝，自彈自唱，表演南音，「客途秋恨」、「男燒衣」、「再折長亭柳」、「風流夢」，都是流行曲子。

我沒有見過這種情況，不過我聽著名瞽師杜煥的茶樓演唱錄音，的確聽到人聲和鳥聲。我想像當時景況，不禁悠然神往，那應該是別有一番滋味。

祖父去世後，再沒有人帶我到茶居，家裡泡的是便宜的普洱，像有顏色的開水。也許因為這樣，我漸漸對茶失去興趣。西區的茶居一一結業，多男茶樓光榮引退的時候，新聞也有報導。這類舊式茶居退到歷史中，成為上一輩的回憶。

若有人投資 經營舊式茶樓，裝飾設備、飲食、駐場演唱等各方面都完全依照舊日真實情形設計，還原歷史，那一定會是趣味盎然。