大女兒畢業後，一方面想去海外留學深造，另一方面又與朋友開設了初創公司，每天極度繁忙，家人往往要等到周末，在晚餐桌前才能見上一面。她談起忙碌的生活，包括不少社交活動「networking」，煩惱是否應該出席。

我笑說︰「如果有商會、大學或者可信的機構安排networking活動，又與自己的本行有關，當然盡量參加。聽過一句話『識人好過識字』嗎？」

現在年紀越大，越明白箇中深意。很多事情，未必可以單憑發電郵、開會解決。適當的時候，找到適當的人，原本困難的事情變得容易解決，少走寃枉路，彼此互利共贏。

網絡強大的人，發生事情之時總能找到適合的人，幫上一把。有人的生意是在高爾夫球場談回來的，也有人的合作計畫是在飲酒談天時協調出來。兩家公司的高層人物彼此討論、初步達成共識，解決了最棘手的問題，再由其他同事在會議室、電郵跟進，流程更為暢順。

人際網絡是看不到的無形資產，比金錢更寶貴，可是這個網絡不會忽然從天而降，趁著年輕，主動出席不同的社交場合，結識業界人士，輕鬆談談彼此的專業、強項和目標，廣泛結交朋友，日後大家慢慢晉升至高位，就可能成為彼此「合適的人」。