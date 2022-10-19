之前談及有媽媽問三歲女兒，為何上學沒有哭？小女孩竟然語帶怨懟地回答，沒有什麼好哭，反正上學時沒有媽媽的打罵，日子好過得多了。

我不曉得那個媽媽聽後會有什麼反應，換轉是我，會十分難受，深愛的女兒竟然是這麼的討厭自己，心也給壓碎了。

但倘若媽媽仍未覺醒，沒有深切反省跟女兒的關係而急切彌補，卻任由親子 關係惡化的話，終會有出岔子的一天。

「唉呀！我的女兒好反叛呀，一句話都不肯聽我說，整天往外跑，跟一些壞朋友鬼混，我想勸導她，她竟然叫我別管她！」類似的對白，我聽無數苦惱的爸媽說過，他們都是老早錯過了跟子女修補關係的呢。

爸媽扛起一個家真不容易，以為已夠努力給孩子最好的。孩子不乖、不聽話，當然要教，可是卻迷信於最古舊的教兒女方法──打！罵！

時移世易，孩子一代比一代聰明懂事，打罵方法只會讓孩子憋著恨，那就更難教得好。現今最有效的教孩子方法，是以理服人。

親愛的爸媽們，請戒掉那個惡形惡狀的大魔頭形象吧，凡事好商量，講道理一定勝過講打講罵呀！

當小女兒批評妳經常動不動就發脾氣的話，請不要馬上用手狠狠扭她的耳朵，這手法太野蠻了。

請平心靜氣的跟她說：「媽媽其實都不想發脾氣，如果妳承諾乖乖聽話合作，我就答應不發脾氣啦，我們以後一起合作好嗎？」

一家人本來就該有團隊精神吧！