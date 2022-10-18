1969年我從閩南龍海縣到南靖縣土樓山區下鄉落戶，那裡有很多方形、交椅形、城堡形和圓形的土樓；圓形土樓最引人注目，大的圓形土樓直徑有六、七十米，高四層，可以居住幾百人。在鄉下的日子裡，我一直被土樓的大氣和神祕感所震撼，總覺得它們應該得到世人更高度的關注。

11年之後，我又回到閩南小城工作了，南靖土樓在我的心中漸漸淡忘，直到80年代中後期，閩西南土樓開始出名了；有人說是它們像從天而降的飛碟、從地下冒出的城堡，被某國衛星所發現，疑為軍事設施，由此派人到現場查看，才發現虛驚一場。媒體也開始報導土樓，土樓也被更多世人所知，有海內外專家讚賞閩西南土樓是「世界上獨一無二的生土建築」。

1993年我移民美國之前，又回南靖土樓看望鄉親們，那時土樓雖然名氣不小，但還是沒有走進尋常百姓家。

帶著對土樓歲月的深情來到美國的我，一直是忙忙碌碌的，但業餘時間我也喜歡看中國內地的影視劇，尤其是那些以福建土樓景區為背景的影視，如電影 《雲水謠》、《重啟之極海聽雷》、《大魚海棠》、和《花木蘭》。

我最喜歡的是《雲水謠》，這是2006年的一部中國大陸和台灣合拍的電影，影片男主角秋水的家鄉西螺，就採用南靖土樓山區長教的背景。

長教離我下鄉的地方只有5公里，那時在南靖縣只是一個生產大隊。長教在閩西南土樓山區中，地勢是比較平坦的，所以有綿長且比較平坦的古道，溪岸上的百年老榕樹茂葉繁，20幾米寬的長教溪有木橋可過，也可以踩著水面上的跳石過溪。

長教的青山綠水綿遠流長，讓我深感土樓山區天造地設的奇妙人文景觀。那時我就有預感，長教這個古村不會永遠沒沒無聞。

直到十幾年前，因為電影《雲水謠》問世，人們在尋找西螺村是何方勝地？後來才發現是在沒沒無聞的南靖土樓山區裡，於是南靖土樓有關領導部門就是藉這部電影之光，把長教古村更名為雲水謠古鎮，長達十餘公里古鎮的古道，也全部用河卵石修繕鋪成，道路兩旁風景如畫。

《雲水謠》這部電影導演 是尹力，由兩岸三地多位知名演員聯合演出，2006年12月1日在中國大陸、香港、澳門 、台灣公映。 影片給我最深的印象是，碧雲和金娣對秋水深情，他們都是懷抱深愛的女子，一個為愛癡守，一個為愛更名，讓人無比感佩，世上男人受得其一，人生便可了無遺憾。

我更感興趣的是，這部電影的名稱為何取名《雲水謠》」？屢次觀賞之後，似乎有所感悟：故事發生背景是在一衣帶水的海峽，因為戰爭，使很多的親情、愛情和友情都變得不可逾越，只能隔空望雲，寄託鄉愁和哀怨，造就了多少人世間的悲離，甚至永別。

那麼，這《雲水謠》的含意是不是在告訴我們，不管是海峽兩岸還是親人之間、愛人之間，莫像天上的雲和地上的水，只能遙遙相望卻不能相擁；那種思念和哀怨，譜寫了一曲曲的雲和水之間感天動地的民謠。

在《雲水謠》拍攝之後的兩年，包含南靖土樓在內的福建土樓，成為世界文化遺產，雲水謠的愛情故事，也成為土樓情愛的經典故事。山水有相逢，雲和水難道不能相逢嗎？