佛教的吉祥符號，是個右旋十字，逆時針轉。這符號源自古印度 梵文，意謂「胸部的吉祥標誌」，傳入中國後，譯作「吉祥海雲相」，是佛祖32相之一，意思指大海雲天之間的吉祥標誌，呈現在佛祖的胸部，佛教徒認為是瑞相。吉祥符號的梵文，也意謂萬德之所集，藏語叫「雍仲」。武則天為其定音為「萬」，在佛教中是佛祖的心印。

在青藏高原行走，不管身在何處，總能看見許多吉祥符號，在牧民的帳篷上、在農民的居舍、在寺廟、在大自然……，這種符號，在西藏通稱為「雍仲」，可以說是青藏高原文化最具有特色的圖案，對於西藏文明而言，它古老而又神祕。

西藏雍仲本教的標誌吉祥符號，是永恆不變的意思，雍仲本教推崇的顏色是藍色，藍色也是永恆不變之意。藏族現在的諸多文化，包括哲學理論、邏輯，甚至詩學、醫學 等，還有許多藏族特有的習俗儀軌都是從幸饒佛陀時代開始的。

吉祥符號在北魏菩提流支所譯《十地經論》，將此符號譯為「萬」，但鳩摩羅什和玄奘則譯為「德」，取萬德莊嚴之意。到武則天時，則將音和義分開，規定讀音是「萬」，意思則是吉祥萬德之所集。

吉祥符號除了有右旋十字，也有左旋十字，順時針轉。例如藏傳佛教便是用左旋十字的符號。但鑑於古印度認為右旋是代表生命的力量，左旋則代表邪惡的力量，所以筆者覺得右旋十字更為正統。

不過左旋十字，除了為藏傳佛教所取，其他民族如波斯人、馬雅人、印地安人以至雅利安人等都同樣採納。希特勒的納粹 黨徽以左旋十字為藍本，可能正是因雅利安人認為此符號代表北歐神話雷神索爾（Thor）的巨鎚。