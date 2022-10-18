我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

吉祥符號

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛教的吉祥符號，是個右旋十字，逆時針轉。這符號源自古印度梵文，意謂「胸部的吉祥標誌」，傳入中國後，譯作「吉祥海雲相」，是佛祖32相之一，意思指大海雲天之間的吉祥標誌，呈現在佛祖的胸部，佛教徒認為是瑞相。吉祥符號的梵文，也意謂萬德之所集，藏語叫「雍仲」。武則天為其定音為「萬」，在佛教中是佛祖的心印。

在青藏高原行走，不管身在何處，總能看見許多吉祥符號，在牧民的帳篷上、在農民的居舍、在寺廟、在大自然……，這種符號，在西藏通稱為「雍仲」，可以說是青藏高原文化最具有特色的圖案，對於西藏文明而言，它古老而又神祕。

西藏雍仲本教的標誌吉祥符號，是永恆不變的意思，雍仲本教推崇的顏色是藍色，藍色也是永恆不變之意。藏族現在的諸多文化，包括哲學理論、邏輯，甚至詩學、醫學等，還有許多藏族特有的習俗儀軌都是從幸饒佛陀時代開始的。

吉祥符號在北魏菩提流支所譯《十地經論》，將此符號譯為「萬」，但鳩摩羅什和玄奘則譯為「德」，取萬德莊嚴之意。到武則天時，則將音和義分開，規定讀音是「萬」，意思則是吉祥萬德之所集。

吉祥符號除了有右旋十字，也有左旋十字，順時針轉。例如藏傳佛教便是用左旋十字的符號。但鑑於古印度認為右旋是代表生命的力量，左旋則代表邪惡的力量，所以筆者覺得右旋十字更為正統。

不過左旋十字，除了為藏傳佛教所取，其他民族如波斯人、馬雅人、印地安人以至雅利安人等都同樣採納。希特勒的納粹黨徽以左旋十字為藍本，可能正是因雅利安人認為此符號代表北歐神話雷神索爾（Thor）的巨鎚。

印度 醫學 納粹

上一則

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

下一則

聖嬰之秋

延伸閱讀

西藏民眾報警稱家有「老虎」 警察：是二級保護動物「豹貓」

西藏民眾報警稱家有「老虎」 警察：是二級保護動物「豹貓」
貴州巴士翻車 不當防疫害命 網掀新「三反運動」

貴州巴士翻車 不當防疫害命 網掀新「三反運動」
西藏拉薩封城逾月 居民罕見網路發聲求援

西藏拉薩封城逾月 居民罕見網路發聲求援
報告：中國在西藏大規模收集DNA樣本

報告：中國在西藏大規模收集DNA樣本

熱門新聞

北京故宮所藏「孝聖憲皇后朝服像」，此為乾隆帝在其生母逝世的十天後傳諭繪製，應當是最貼近真實的甄嬛原型畫像。（圖：香港故宮提供）

正史上的甄嬛原來長這樣 康熙初見只用四個字形容她

2022-10-17 23:24
鹹豆漿上放入油條更加美味。（王穎禾．圖片提供）

幸福的味道

2022-10-12 02:01

百元理髮

2022-10-12 02:02

破洞牛仔褲

2022-10-16 02:02

自己的房間

2022-10-13 02:01

懷念東門町小吃

2022-10-10 02:00

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠