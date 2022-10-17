這對三歲雙胞胎女孩的嘴巴真厲害，小小年紀已經伶牙俐齒，吵架時互不相讓。

「我要打爛妳的屁股！」一個說。「我也要打爛妳的屁股！」另一個回應。

「我要打爛妳的眼睛！」「我也要打爛妳的眼睛！」兩個小孩的嘴真毒，說話內容充滿暴力，令人側目。

負責拍片的該是媽媽吧，她並沒有糾正小孩的意圖，也許是太專心於拍片上傳，以滿足追隨者的偷窺欲。

我並非追隨者，但也許這個家庭是太受網民歡迎了，短片經常自動竄出。

這對三歲胞胎女孩除了經常吵架外，還會真的拳來拳往，或是提腳飛踹打成一團，有時她們也會合作起來對付敵人。

「爸爸，大姊欺負我們呀，你快去打她！」

「是呀，爸爸你要打用力一點呀！」當爸爸沒有依她們的意思去揍大姊時，兩個小妹妹會互相「扶持」：「等我們長大吧，到時候再去打她！」小小年紀，記仇心相當重。

為何這對小妹妹會如此好勇鬥狠，慣常互打、打爸爸、打媽媽、打姊姊、打同學……？

只要重看她們父母在家的慣常用語，謎團即可解開。

「妳為什麼脫了襪子？」媽媽嚷。「覺得熱囉！」女孩回答。

「妳再不穿襪子，我就要打妳了！」

「妳為什麼打妹妹？我打妳！」「妳不快點吃飯，我打妳喔！」「妳不快點睡，我打到妳屁股開花！」「妳看我幹嘛，我打瞎妳眼睛！」……還有更多更多暴力血腥的對白，都是從媽媽的嘴裡吐出，孩子怎能不有樣學樣呢？