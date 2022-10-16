我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

十字架圖案

〈六合飛翔〉岑逸飛

一提到十字架圖案，便令人想起耶穌，它且是基督教的信仰標記。《新約聖經》記載耶穌曾被猶太教領袖拘送到羅馬帝國駐猶太總督彼拉多，被判處死刑。如今十字架圖案是基督教的象徵標誌，普遍使用於天主教、東正教、新教以及其他基督教派別。羅馬公教、東正教的信徒在胸前畫十字或佩戴十字架以堅定信仰、作潔淨之用或紀念耶穌為拯救全人類而死，甚至有人認為它有神奇的驅魔力量。

十字架這個圖案，古已有之，且蘊藏不少神祕意義。它可以是巴比倫的太陽神，通常與外接圓組成太陽輪﹔在古埃及，住在尼羅河河岸的埃及人，用十字架標記尼羅河洪水的高度，並預測旱災和糧食收成，因此，十字架被當作生命和繁殖符號，縱的代表男性，橫的代表女性。十字架更出現在中美洲、秘魯和墨西哥，暗指四種風，成為造雨源泉。

後來十字架演變為古代死刑的刑具，曾流行使用於波斯帝國、大馬士革王國、猶太王國、以色列王國、迦太基和古羅馬等地，常用來處死極度重犯，以及叛逆者、異教徒、奴隸和沒有公民權的人。被釘十字架的殘酷在於其施刑過程給犯人帶來漫長和深刻的痛苦。

不過我們日常所見的十字架，雖是縱的長於橫的，但其縱橫比例並不等同對耶穌行刑時的刑具。那個十字架，其橫木是犯人的臂長，直木則是犯人身高的三倍，因為十字架要夠高，才可以用來示眾。

希臘文「釘死在十字架」的意思是「舉起」示眾，含有「羞辱」的含意。但因為耶穌的復活，基督在十字架戰勝死亡和魔鬼的權勢，使十字架象徵了神人的和好，其縱向象徵人與神的和好，橫向象徵人與人的和好。

猶太 洪水 墨西哥

上一則

密探「僧格林沁」

下一則

破洞牛仔褲

延伸閱讀

高喊司法透明卻閉門審查 大法官遇死刑就轉彎

高喊司法透明卻閉門審查 大法官遇死刑就轉彎
徐光啟把賽先生引到中國門口

徐光啟把賽先生引到中國門口
英國女王葬禮有如一台戲

英國女王葬禮有如一台戲
紐約玉米迷宮 今年的圖案從女畫家歐姬芙畫作找靈感

紐約玉米迷宮 今年的圖案從女畫家歐姬芙畫作找靈感

熱門新聞

常玉自傳式畫作「紅底瓶枝」以8669萬港幣的成交價拍出。（圖：蘇富比提供）

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

2022-10-09 00:11

百元理髮

2022-10-12 02:02
鹹豆漿上放入油條更加美味。（王穎禾．圖片提供）

幸福的味道

2022-10-12 02:01

一個人的旅行

2022-10-10 02:00

懷念東門町小吃

2022-10-10 02:00

跟女兒說話

2022-10-09 02:02

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見