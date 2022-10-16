「嗚嗚嗚……妳這麼兇，我不要妳做我媽媽呀。」被媽媽狠揍是日常，三歲妹妹哭得很厲害。

「好呀，妳去換個有錢人做妳媽媽囉。」媽媽嘴硬，態度也一貫的強硬。

料不到小妹妹會當真，積極推動媽媽的提議：「爸爸，媽媽好兇，又打人，妳換個老婆啦。」小妹妹纏著下班回家的爸爸說：「如果妳不換，就幫我去打她啦。」以暴易暴，小小年紀已牢牢學懂了。

可惜爸爸讓她壓根兒失望：「乖乖，我怕被妳媽媽打，我敵不過她呀。」

小妹妹轉而去找婆婆：「婆婆，妳女兒好兇，又成日打人，妳換另一個女兒啦。」

婆婆沒好氣，胡亂回答：「換個女兒要錢啊，我都沒錢。」這事情跟錢又有何干？料不到小妹妹隨即拿著一個硬幣跑回來說：「有錢啦，快換！」

小女兒要把媽媽換走，她小小心靈是多麼的恨她呀？可惜這個媽媽依然未覺醒，自管忙於拍片賺錢，繼續無惡不作。

小女兒吃飯時說：「媽媽，吃飯高高興興嘛，妳幹嘛成日罵人，妳要改一下啦。」鏡頭可見，有人手執筷子指向女孩：「妳夠膽再講一次。」小女兒有一天又說：「媽，妳是大人，妳應該出去工作賺錢，不要成天在家裡管東管西。」鏡頭旋即出現一隻手，狠狠扭著女孩的耳朵。

小女兒放學回家，媽媽問：「今日有哭嗎？」「無。」「為什麼沒哭？」女孩撇撇嘴：「都大個啦，有什麼好哭。」「喜歡上學嗎？」女孩冷眼瞧著媽媽說：「好喜歡，沒妳兇我，好自在。」

媽媽仍未覺醒嗎？