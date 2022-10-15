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貪瞋癡另類解讀

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛教的貪、瞋、癡被稱為三毒，又稱三不善根，為三種煩惱的總稱，在早期又譯作「淫、怒、癡」。貪是貪愛五欲，瞋是瞋恚無忍，痴是愚痴無明。因貪、瞋、痴能毒害人們的身命和慧命，故稱「三毒」。稱爲「毒」的原因，可能由於像毒藥會有損眾生，是世間一切煩惱根本，煩惱根源是有「行」，造下種種惡業。

貪、瞋、癡也可通過九型人格作另類解讀。坊間的「九型人格」，其實是源自一個九角星形狀的圖，將一個圓的圓周分為九份，並以數位一到九來標記。數位九位於圓的最上部正中央，而三、六兩個數字，與它正好構成一個等邊三角形，代表著「三元法」，表明三股力量的必然作用。像《易經》的「天地人」三才，其實也是三元法，這是立體思維，不像二元法是平面思維。

九型人格的三元法，是將九型人格分成三組，以等邊三角形的三、六、九這三種人格為領軍，分別以心、腹、腦為代表。心是經驗情緒之處，借助無言的感官經驗，很在乎別人的眼光﹔腹是人的本能焦點，連結著思想和感覺，通過行動來緩和情緒；而腦則是人的思考之處，產生分析和記憶，會浸淫在思考中獲得了滿足。

「九型人格」與蘇菲派有關，又由於蘇菲派發源地印度的印度教，也明確表明人世間的三股力量就是印度教的三大主神：創造神梵天、保護神毗濕奴、生殖與毀滅神濕婆。這三股力量也被稱為創造力、保護力和破壞力。

而眾所周知，佛教也受印度教影響，所以貪瞋癡三毒就可以和三大主神連繫，因而也與九型人格掛鉤，三號組別(加二、四)屬貪，六號組別(加五、七)屬癡，九號組別(加一、八)屬瞋。

印度

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茶的海

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