在靠近西雅圖唐人街半面山坡社區公園，遇見幾位香港 移民年長者，都是我熟識的忘年交。由於疫情 之需，聊家常依然自覺保持安全距離。其中潘老說：「孫輩大了，好似無所事事，每到晚上輾轉翻側睡不安穩。」

這一說引來熱議話題，問有無治療失眠的良方？楊老中氣十足，一字一頓說：「我有幾個老朋友退而不休勤勞動，精神奕奕，健康長壽。」

原在香港新界某寫字樓上班、年逾70的梅老，疫情發生前，在西人公司負責保潔；公司離住家20英里，每天9點開工，下午5點放工；下班回家吃晚飯，晚上8時至次日凌晨2時在西人倉庫清點貨物。疫情發生後，梅老閒得發慌，等到可以上班了，親人見他辛苦，勸他不要過於操勞，他開朗地說：「自食其力，看我每天有事做又睡得好，越幹越年輕。」

長得人高馬大的甄老，之前在香港觀塘區做貿易，來海外在家具店應聘搬運工，早出晚歸。一次用力不當差點扭傷後腰，幸而檢查無大礙；老闆欣賞他賣力，甄老自覺受器重，樂此不疲。他伸出一雙粗壯手臂，樂觀地說：「退休下來心煩意亂，仗著氣力再做搬運工，累了一天安枕無憂睡到天亮，很舒服。」

還有原在油尖旺區某知名麵包店做工的劉老，來國外多年，在華人超市 麵包店同樣做師傅，現已六十有九。他是主管，員工最多時不超過四人。住家離麵包店20多英里，每天行經的高速公路都會常見大塞車，堵一兩個小時正常。兩個子女勸說，現在不愁吃穿，不妨退下來在家享福。劉老響亮回答說：「常言虎虎生威，你們不是見我身體壯健如虎嗎？退下閒下來，我怕老毛病氾濫呵。除非麵包店辭掉我，否則我一定做到80歲。」