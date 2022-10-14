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DJ口述歷史

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

那天無意中從抽屜深處找出了一個陳年小盒子，裡面放有一把小型剪刀和一小卷白色幼膠紙，不禁百感交集，那小東西曾經與我形影相隨十數載呢！

七、八十年代的電台DJ，上班時身邊必備剪刀和膠紙，那是用作剪帶的工具。

「甚麼？剪帶真的要用剪刀和膠紙，這麼原始？」我兒子聽後笑破肚皮。他們這輩年輕人就連小學生也懂得用app來edit聲帶或影片，他們又怎想像會有人拿著剪刀去修剪那些長長的錄音帶？

我們那個年代的DJ，雖然做節目是以直播為主，但有些環節是需要錄音的，譬如嘉賓未能於直播時間赴約，我們會先行錄音。又或若想於節目裡加插街訪或廣播劇，那些都是需要預先錄音的。

那個電腦未普及的年代，我們都要攜帶錄音帶，一小時節目用十吋帶，既大又重，半小時節目用七吋帶，而五吋帶則最為輕便。我們當DJ的，都不曉得在那狹小的剪帶房裡，度過了多少個日與夜，都是在埋頭跟這些錄音帶糾纏呢！

記得有次訪問一位樂壇新人，節目播出來後，他的經理人跑來向我致謝：「我都不知有多擔心，錄音的時候阿仔猛吃螺絲，但播出的時候又不覺得，是不是你做手腳啊！」

我沒有告訴他，那個錄音帶我其實是剪了一個晚上。螺絲沙石部分確是剪走了，但透氣位和沉思位則保留，這才夠自然嘛！當年拿剪刀剪帶的技巧，我是挺不錯的呀！

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