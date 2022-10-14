豆芽在我們家是很受歡迎的食物，包括黃豆芽、綠豆芽，我們每隔幾天就會吃一次，食法多是香蔥清炒、豉油黃豆芽炒麵配料、燴炒三絲等；而作為北方人的女婿也很愛，他最離不開的是涼拌，一般食法是麻油蒜蓉涼伴綠豆芽粉條，幾乎百食不厭。

總之，我們喜歡它是因為豆芽熱食、涼拌均可，食法簡單，爽口，有獨特風味，而且好消化，老少咸宜，營養也很豐富。

經常買豆芽作為日常蔬菜 之一食用，已是多年的習慣。近日突然想起要以此為題寫一篇文章，是因為近期的一段生活經歷。

事情發生在九月初，因為疫情 我所在的區相連的大群樓也突然宣布實行靜態管理，全區的有人規定靜默在家不得外出（除了每天下樓做核酸檢測 ）；所有商鋪關閉停業，公交包括出租車輛禁行（警車及少量為防疫工作需要運輸的車輛除外）。至於何時解封則要看疫情壓制程度而定。

靜默自然引起人們擔憂，因為誰都不知 病毒這狡猾對手，到底什麼時候才可以完全壓制下去。

在靜默期間，因無法在網上搶到蔬菜之類的食品，我叫老友遜寄些洋蔥、南瓜、土豆、冬瓜之類可存放比較長時間的食物來。

不出所料，快遞公司告知，因高風險區方面拒絕接受外來的快遞物品，他們不接受進入疫區的快遞件。

而蔬菜是每天都必須食物，沒有蔬菜缺乏維生素在短時間內就會對人體造成影響。如果社會市場不開放，組織者即使再努力，也不能確保充分完全的供給。遠在廣州的舅子一句話提醒了我：他說你們家常備有綠豆、黃豆，可以自己發些芽菜啊，萬一斷了新鮮蔬菜，也可以補充些維生素。

一言驚醒夢中人！是啊，自己發芽菜，這是我曾經做過的事。當晚我便泡豆，次日用一個簡易的盆加一個洗菜藍子，再蓋一塊黑色布料掩實不漏光，每天淋幾次水的發了起來。三、四天後即長出了一盤！

事後，我在網上買來一款帶溫控及自動淋水功能的自動豆芽機。這款機發豆芽更方便，放上綠豆，在底部倒進水，然後插上電源，機器就開始自動培育豆芽了，全程七、八小時即完成。期間每天換一下水更好。

有一個自救的創意，再擁有一款自動豆芽機，萬一被靜默了，這也許是一個自產蔬菜救濟的辦法。當然，家裡必須備有若干綠豆、黃豆，而且一定不能要轉基因的，最好是近年的新鮮豆。