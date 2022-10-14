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九型人格

〈六合飛翔〉岑逸飛

坊間喜講九型人格，它不是一個正統的人格心理學理論，大學的心理學系不予認可，但它流落在商業文化，在市場甚受歡迎，常用於瞭解職場文化的測試， 給予人格一個片面標籤化的定義。

這是一個關於人類個性的模型，一般把其理解為一套把人類畫分為九種相互關聯的人格類型學，九角星的每一點在九型人格學中代表每一種人格，被認為類型之間存有一些不同的連接。

可見九型人格基本上是「九星」的圖案符號，源自二千五百年前的古代巴比倫帝國(今日的阿富汗地區)及源其後神祕的蘇菲教派。

據一般的說法，此圖案是靈修符號，具有無限的玄機，能解釋宇宙萬物的道理。

所謂「蘇菲」（Sufi）一詞，是阿拉伯文音譯，一說源自阿拉伯文「賽法」（Safa），意為「心靈潔靜和行為純正」﹔一說源自阿拉伯文「賽夫」（Saff），意為「在真主面前居於高品位」﹔一說指其品質類似先知穆罕默德時代稱為「蘇法」（Suffah）部落的人，苦行禁欲，與世隔絕。

對於蘇菲派，學者一般認為它源自「蘇夫」（Saf，即羊毛），因該派成員身穿粗羊毛織衣，以示其虔誠信仰和生活上的安貧質樸，故名。

據較晚文獻所記載，「蘇菲」最早用於稱呼禁欲主義者。九世紀中葉，「蘇菲」一詞正式出現在阿拉伯文獻。

至於這個「九星圖」則是一種永恆運動的體系，符合宇宙運行的法則，也對應人的九種性格。

蘇菲派認為，人性發展包括不同階段的完整體系，從最基本的特徵，到一些不平常的潛能，比如愛的能力、感受他人的能力和先知先覺的能力，是漫長的演變過程。在人追求至高覺悟的過程，人的性格將成為他們發掘自身潛力的導引者。

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