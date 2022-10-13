前陣子，「子女跪父母」議題鬧得沸沸揚揚。

我們這輩人，小時候跪拜長輩其實不是甚麼大不了的事情，過新年時，一家大小輪流跪地向爺爺嬤嬤拜年，媽媽說跪過了，我們會獲贈紅封包；阿哥娶阿嫂時，他們也有跪地逐一向長輩奉茶，然後接過一圈又一圈的金器。

小孩跪了，就是代表孝敬嗎？那又似乎是兩碼子事，姑且不論我是如何的嘴乖，重男輕女的爺爺眼裡還是只有男孫弟弟。

孩子跪也好、趴也好，都不過是形式而已，最重要的是孩子的心底在想甚麼。

時隔大半個世紀，有人將子女跪父母的古老習俗重新活化，好讓新一代孩子體驗，本是無可厚非，但拜託不要只流於表面形式，該一併教導孩子忠孝仁愛、禮義廉恥等德育課題。

正如我向來提倡，教孩子有禮貌是不足夠的，要教曉他們有同理心。

其實，要孩子孝敬父母，先要他們學懂尊敬父母，而尊敬這回事是打從心底的一種真摯情緒。若子女尊敬你，他們會打從心底欣賞你，並會不自覺地模仿你。

那麼該如何令子女尊敬你，對你口服心服？答案是四個字「以身作則」。

若你是坦蕩蕩的正人君子，並非虛偽自私的小人，子女會欣賞你；若你的財富是一生刻苦耐勞賺回來的，並非靠偷搶拐騙，子女會尊敬你；若你是明白事理、富有愛心的人，而非動不動就凶孩子、靠打罵權威迫他們就範，子女會愛透你。

若子女真心愛你，何止跪，抱你親你，都不是難事。