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過程哲學

〈六合飛翔〉岑逸飛

西方哲學從古希臘開始，並沒有佛學的「緣起」思想。甚麼是「緣起」﹖「緣」是相互依靠，「起」是同時發生，「緣起」就是因緣條件輾轉相依而生；若說在「因」與「果」之間有「緣」的存在，這個「緣」就是一個過程。

西方要到19至20世紀才出現一個英國哲學家懷特海(A.Whitehead，1861-1947)，寫了「過程與實在」這本書，從過程看這個世界，把這個世界看成是一個有機體的活動過程，過程就是有機體各個因子之間的內在聯繫，既有多元性的和諧，也有持續性的創造活動，以至具備進化色彩，演繹活潑潑的生機。

懷特海的祖父是當地一位有名望的教育家，曾任當地一所私立學校的校長；他的父親先後從事教育、宗教工作，十分關心教育事業。受家庭的影響，懷特海對教育也很感興趣，他的一生，在數學、哲學、教育等領域留下大量著作。

他是「過程哲學」的創始人，受直覺主義的影響，反對「科學的唯物主義」，認為自然和宇宙不是由物質組成，而是由連續不斷的經驗的事物和獨立存在的「永恆客體」結合而成。他一方面強調現實世界的存在離不開個人感覺，認為在人的直接感受之外，不可能有任何獨立的客體存在，另一方面又承認上帝的存在。他的哲學思想含有不少合理因素，如強調事物的整體性和相互聯繫，承認事物變化等。

當然，懷特海的過程哲學不等於佛學的「緣」，反而與「易經」所強調的變易和生生之道存在明顯的契合。但佛學的「緣」若結合過程哲學來看，則「緣」也一樣可以化被動為主動，在日常生活中創緣去解決各種疑難，透過理性而能適度地廣結善緣，去應對人生的苦難。

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