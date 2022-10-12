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「飯戲攻心」真摯感人

〈每日驚艷〉張宏

平時的生活與工作緊張又緊湊，時間寶貴，只能在清早或深夜抽空看電影，若幸運地看到一齣佳作就會十分滿足。港片「飯戲攻心」正是令人由頭感動到尾的佳作，六名演員演得非常動人，好幾個場景都看到落淚。

戲中角色的設定十分特別，同母異父的三兄弟相依為命，各有自己的背後故事；三人的女朋友們亦一同來家中吃飯，但性格各異。大哥、二哥喜歡上同一個女生，令兄弟之情、兒女之情、家庭之情引發不可解決的矛盾。在此不便劇透太多，但六名演員演來各有特色，把小人物心中的糾結演得入木三分，觀眾看得投入忘我，笑中有淚。

必須大力讚賞優秀的劇本與優秀的導演。沒有優秀的劇本，6個人吃飯的場景不可能有這麼強的戲劇感；沒有優秀的導演，整部電影不可能這麼緊湊精采。

戲中的主要場景就是六人吃飯的飯廳，每一場都安排得恰到好處，先有家庭小衝突，引伸至中衝突，到了結尾，發生難以解決的大衝突。伏筆鋪排仔細，沒有多餘畫面、多餘對白，所有重要場景都剪接得剛好，令人念念不忘，回味無窮。其中一場，各人分別低唱「還是覺得你好」，平實感人，勝過不少大製作，真摰感人，推薦大家入場欣賞。

導演 電影

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