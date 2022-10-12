在香港 長大的八○前朋友，相信都知道「白飯魚」的意思。那時的學生每逢體育課，都要穿著運動服到校。校服雖各有不同，所穿的白色帆布運動鞋，俗稱白飯魚，卻是全城一致的。穿髒了，媽媽會洗乾淨再用白鞋油把它還原。

運動鞋近數十年演變甚大，並有不少成了亞文化（次文化）的代表。香港人多叫它做波鞋或球鞋，英國人則叫訓練鞋；而美國除了叫網球鞋外，由於塑膠做的鞋底比傳統的皮鞋柔軟，有人走到背後可能都聽不到腳步聲，故稱之為sneakers。

七、八○年代，不論上班或周末，香港人仍以皮鞋為主，而波鞋卻已在美國大為流行。記得我剛來美國時，還是穿西褲皮鞋上學，十分「FOB」（剛下船，新移民之意），所以第一個周末，就要媽媽買對波鞋給我。

沒多久，Nike風行全美，成為酷學生必穿的品牌。至我上大學時，白色波鞋襯牛仔褲已然是標準的配搭。意想不到的是，當年非常受歡迎的Adidas Stan Smith網球鞋，在沉靜了數十年之後，近年突然捲土重來，隨處可見；而我的女兒們，竟全然不知這時興的款式，是她爸爸數十年前穿過的經典。

八○年代中期，籃球巨星喬丹（Michael Jordan）與Nike合作出了第一對Air Jordon，因為顏色不夠白，一度被NBA禁穿，反而為波鞋創造了歷史。之後不同年代的Air Jordan，都成為Sneakerhead（波鞋發燒友）的收藏品，價值不菲，可以賣到數萬美元一對。

我在研究院時有名老友，是NBA的擁躉，平日極為節儉，但在第一代Air Jordon面世時，居然捨得大出血，用當年對研究生來說是大數目的65美元買了對，令我深深感受到這籃球鞋的吸引力。

現在很多人，尤其是健身教練們，都會破費買對新出的Air Jordon，不過也多是珍藏起來，平時是不大捨得穿的。

波鞋亦有過它黑暗的一面。九○年代，某款波鞋被洛杉磯 一些流氓幫派選為制服，甚至視為榮譽徽章，是獄中大老們身分的象徵，因而在監獄 裡擁有特殊地位。後來發覺很多波鞋的厚底，可被監犯用來運毒，監獄即加以管制，但波鞋與幫派已結下不解之緣。

隨著運動科技的進步，做不同運動時要穿不同的鞋子：輕盈避震的跑步鞋、室內運動的Cross Trainer，籃球場上護踝的High-Tops等，各有所長。卻不知自何時始，波鞋已走進時裝界，並漸漸以時裝為主，運動為次。以我所見，第一家走上這條路線的品牌應是紐約市的BK（British Knights）。

它破例不聘用運動員或球星，而專找些形象怪誕的Hip Hop歌手做廣告，令這款色彩繽紛的High-Top鞋成為八、九○年代古惑仔的至愛。那些年，只要穿上BK High-Top、戴上鴨舌帽和粗金鍊，便是城內硬漢的扮相。後因BK成了洛杉磯流氓黨Crips的御用黨鞋，曾被許多學校禁穿。

隨著上班服裝的休閒化，西裝領帶漸被T-shirt、牛仔褲淘汰，波鞋愈加暢銷，許多原以皮包為主的奢侈品牌，也紛紛來分一杯羹；如Chanel、Dior、LV、Gucci、Hermes等，近年都出了多款高檔時裝波鞋。那對曾經風靡IFC和交易廣場的Church’s和John Lobb，與女士們至愛的紅底高跟鞋Christian Louboutin，已漸漸被這類Designer Sneakers所取替。

正如現在駕駛SUV的人甚少馳騁越野路上、穿牛仔褲的人也不會做牛仔去牧場騎馬圈牛一樣，波鞋，早已不是打球時才穿的。