「阿妹，妳怎麼又賴尿(尿床)了？」媽媽直斥其非，三歲女孩掩著媽媽的嘴：「不要這麼大聲，不好讓人知道呀！」小孩也有羞愧心的。

「妳不想讓人知，就不要老是賴尿。」媽媽不僅不買帳，還提高嗓門叫：「喂呀，爸爸、家姊，阿妹又賴尿呀！」

媽媽此舉是錯！錯！錯！

也許媽媽是想讓女兒深切感到羞愧，進而不再重犯尿床的行為，但她的舉止不僅絲毫幫不上忙，還會適得其反。

首先，孩子生理上的成熟度各有不同，控制尿尿和排便的能力，有些孩子很快便可辦到，有些卻需要多一點適應的時間。家長要清楚一點，任何一個尿床的孩子都是身不由己，他們是無法控制的。

第二，女兒明明要求媽媽不要揚聲，媽媽卻偏偏大聲公告天下，讓全世界都得悉女孩尿床的醜態，這個媽媽太討厭了吧，女兒會恨媽媽，小小年紀就認定這個媽媽不能信任。

如果媽媽能通情達理，抱著女兒溫柔地說：「我會幫妳保守祕密，但妳要努力，急尿尿時要趕快去廁所。」這樣，媽媽不是更有建設性、更可愛嗎？

第三，幾乎每一本兒童心理學書籍都會告訴妳，若搞砸小孩的如廁訓練過程，會影響孩子的自信和埋下其他不良惡果。所以家長要切記，小孩學習如廁這回事，是不能強迫也急不來的。