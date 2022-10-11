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叮叮電車

〈香江往事〉盧威

香港叮叮電車已有百年歷史，這種「骨董車」具備雙層車廂，穿梭在街頭巷尾，也是城市活力的一種象徵。但這種「老爺車」，最近卻散發「青春」，被ESPRIT服裝品牌一眼相中，藉助叮叮電車進一步打開市場。

一是訂某日為免費電車乘車日，讓更多市民搭上「品牌電車」，擴大服裝品牌影響力；二是請電車車長都穿上品牌服裝，無形中，車長成了「流動模特兒」，把品牌流行色彩帶到城市各角落。

香港電車頗有特色，反映香港寸土寸金，連電車都要壓縮空間，往上發展，設計成雙層車廂。叮叮電車能拉動品牌效應，說明服裝品牌市場策畫人慧眼識「英雄」，發揮城市「老物件」潛在巨大「衝擊力」；再則，從一個側面也不難看出叮叮電車強盛的生命力，這類老舊交通工具還能積極發揮效益，為市民提供出行便利。

我對「叮叮電車」是有感情的，我在上海是聽「叮叮噹…」聲音長大的。記得小時候，父親常抱著我搭乘有軌電車，從靜安寺到南京東路，一路「叮叮噹」，一路歌。隨著城市發展，一根根鐵軌從地面上挖出來吊走，馬路被填平，這種有軌電車漸漸消失得無影無蹤。

取而代之的是無軌電車，車頂兩根「長辮子」搭在電線上行駛，現在上海的馬路上還活躍著這種電車，而我至今仍十分懷念有軌電車的身影，和司機腳踩的「叮叮噹…」聲音。

說起來還真有點緣分，移居美國後，居然還能與叮叮電車在異國相逢。一到舊金山，我就喜歡搭乘叮叮車，這種有軌纜電車，單節車廂，車廂設計寬大，而且是全開放式造型。車門前特設有一長條踏板，便於乘客跳上跳下；三、四個乘客也可站在踏板上，手拉車身扶柄，人則完全置身車外，享受冒險的樂趣。這種道地美國式電車，也成了城市的景點，吸引不少人前來打卡。

而踏上聖地牙哥的旅程，這裡的紅色有軌電車是圍著市中心循環繞行的觀光車，也是城市一道亮眼風景，坐上去非常舒適，但總覺得似乎少了一點「老牌電車」的味道。

從香港到上海，又從舊金山至聖地牙哥，「叮叮電車」跟其他交通工具一樣，是城市「神經樞紐」不可缺或的一個組合，「叮叮噹…」的聲音，正是「城市交響樂」中一串美妙音符。

香港 舊金山 聖地牙哥

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