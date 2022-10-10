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「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

母女心結

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

「我的同事好好啊，他們說捨不得我，已經約好了大家一起去爬山……。」在職場上戰績彪炳的媽媽，興高采烈地大談退休後的連串活動時，她的女兒卻一臉不屑。

女兒自己已當了媽媽，看她的嘴抿成一線悶不吭聲的，眼中醞釀著敵意，明顯是對媽媽的話不甚認同。30多歲的年齡，不該仍渾身散發那股少女的反叛吧。

「女兒，妳那瓶麻油放在哪裡了？」媽媽想幫女兒做點菜，卻有點手忙腳亂。「妳什麼東西都找不到啊！」女兒嗆上一句。

「女兒，怎麼我又上不了網啊？」媽媽高聲喊。「又來了，煩死了！」女兒對媽媽壓根兒缺少耐性。

「女兒呀，孫子不肯吃藥，他會營養不夠啦！」

媽媽以為是好心提醒女兒，誰知對方卻看成是惡意批評：「妳又有什麼高見呀？」

媽媽吃著一記又一記的悶棍，唯有慨嘆：「唉，我這個女兒從小就被慣壞了。」

奇就奇在，女兒跟爸爸關係密切，跟婆婆更是如膠似漆、會親親抱抱的，為何唯獨對媽媽充滿敵意？

「我媽媽從來都沒帶過我！」女兒終於開腔說明：「我整個童年都是爸爸接送，婆婆煮飯給我吃，我媽媽整天都忙著工作，回家就只會罵我這樣那樣。」

女兒將憋在心裡的鬱悶全盤吐出：「我媽工作能力很強，家裡的事卻什麼也不懂；外面的人，她個個稱讚，但從來不會稱讚我！」

親人要修補關係，其實從來都不會遲的。

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