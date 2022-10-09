我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

生仔須考牌？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

我不是說笑的，我向來認為生仔須考牌。

既然駕車必須要看考牌，為什麼生仔就毋須考牌？

要駕駛一輛車的人必須考牌，是因為要確保路上其他使用者的安全。那麼決定把小生命帶來這個世界，每天需要掌控小生命福祉的人，為什麼毋須先確定自身資格？

我當然清楚，若生仔必須先考牌的話，會牽涉嚴肅的人權議題，那麼請問有沒有人可回答我，那個被虐慘死的五歲男童，他的人權又有誰來捍衞？他就連謙卑地生存的基本權利也被掠奪呢。

受虐男童被形容為發展遲緩、情緒容易激動，屬於較難教導的類型；如果這是天生的，男童根本沒得選，絕不該成為他被虐待的藉口。

事實上，過去我曾接觸過不少個案，孩子有不同程度的學習困難和情緒問題，其實是因為幼年時曾被嚴重體罰，而引致腦部受損。那個小小的身軀遍布新舊傷痕的男童，姑且不論是屬於哪一類，他都是沒得選呀。

生與不生，大人有得選，卻不是人人都適合當爸媽的。

情緒不穩定，容易發脾氣且有暴力傾向的人，絕對不適合當爸媽。長期經濟拮据，自己都沒能力溫飽的人，請不要當爸媽。沉迷性愛卻又完全沒有避孕意識的人，請不要放任生育，須知道珍貴的小生命絕非跟不同男人交往的紀念品呀。

即使不考牌，決定生育前也該回答詳盡的問卷，先來了解自己是否適合當爸媽。

上一則

不輸裸女畫 常玉自傳式花卉作「紅底瓶枝」拍出千萬美元

下一則

北國之秋

延伸閱讀

尼加拉瓜指控干預 斷交荷蘭、拒美大使入境

尼加拉瓜指控干預 斷交荷蘭、拒美大使入境
中外交部：侵犯人權的西方國家「把該還的血債還上」

中外交部：侵犯人權的西方國家「把該還的血債還上」
歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權

歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權
染疫長者恐失智 研究再添新證

染疫長者恐失智 研究再添新證

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
郭強生（右一）大學畢業留影。（郭強生．圖片提供）

用青春換一場相逢（上）

2022-10-06 02:02

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民