三年多前在香港 工作時，有一天收到逸發來的信息，說要出差到香港，順便春節前看看我；又過一天，佳也發來信息，說也會到港聚一聚。我很開心，沒想到多年的好朋友們能有機會在香港相聚，實屬難得。

那時候，香港往返內地，大巴或飛機每天的班次都很充足，來來去去十分方便。於是二○一九年一月下旬的一天，逸從上海乘飛機、佳從深圳坐大巴，兩人都順利到達香港，當天晚上，我們就在盧押道上的星記海鮮飯店相聚了。

三人圍桌而坐，無比開心，逸一邊翻閱菜單一邊在與服務員的交流中，熟練又快速地點了清蒸魚、海鮮貝類、牛肉煲、特色煲湯、蔬菜等，我看到菜單上有藕餅，於是要了一份。

星記是上了米其林推薦的，每道菜式都是用心烹調，魚的新鮮、肉的香嫩，加上享用美食 時的好心情，我們的喜悅之情溢於言表。輪到藕餅上桌，一塊塊整齊地擺放在盤中，下面露出吸油紙的花邊，又是一道誘人佳餚。我為逸和佳一人夾了一塊後，自己也夾起一塊，一口下去，非常好吃，兩片藕與中間的餡完美地結合在一起。我吃出了肉糜的鮮嫩，也吃到了一粒粒馬蹄的香脆與甜美；儘管是油煎，卻一點也不油膩，蓮藕特有的那種細密纏綿的藕絲，絲絲縈繞在唇齒之間，回味留香。

我津津有味地邊吃邊聊起了藕，心情甚好，不自覺中把藕餅當成了主食，幾塊下肚，腹中飽滿。蓮藕營養又可口，做成的菜都是我喜歡的，除了藕餅，還有軟糯香甜的桂花糖藕、清淡爽口的荷塘小炒、芝麻香濃的糖醋藕片之類的。古人詠藕的詩句也不少，「望江南詠藕」裡就有一句：「冰玉肌膚渾不染，玲瓏心孔卻多絲。縷縷系相思。」

就這樣，從藕餅聊到了曾經的少女情懷，總會有幾句詩句相伴、總也會經歷過多愁善感的一段。又從星記菜餚聊到美食與香港，這是一個奇妙的城市，往來的自由與便利，吸引著五湖四海的人們來工作、相聚、旅遊、購物；熱鬧的城市氛圍、街頭巷尾，給人以熟悉感和親切感。那晚，我的左邊是入了加拿大籍後回到上海創業的逸；右邊是本來在香港工作，那時因家事原因暫時回去深圳的佳。餐桌上，我們三人邊吃邊聊、天南地北；餐後走出星記，漫步在香港的大街小巷、高樓大廈間，霓虹燈閃爍、光芒四射的城市街道上，舒適的氣溫，還有迎面而來的風，輕撫過臉旁，格外的愜意。

三人行，我們邊走邊聊，聊趣事、聊往事，也聊對未來的期許。經過中環廣場走到天橋上，聊到露天的吧台邊，當我們舉杯、仰頭喝下最後一口紅酒時，看到天空中一顆顆閃爍的星星，彷彿一盞盞指引未來的燈，遙遠又明亮。

那天分手時我還不忘再聊一句，香港除了餐桌上的美食，進口食品也是品種繁多，又是不含稅的好價格，還把事先買好的幾罐美國ROCA杏仁巧克力糖分給了逸和佳。

三年多後的今天，經歷了疫情 的我們，回首那一次的相聚在香港，還是非常開心，甚至還有點激動。如今，逸還在上海、我在舊金山、佳又回去香港工作了；所以，我們三人共同期待的下一次相聚，還是在香港。