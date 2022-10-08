除了蟲和野味之外，我基本是什麼都吃的，只有一種食物我是堅定不會再送進嘴裡的，那是Sweetbread（牛犢胸腺）。

Sweetbread卻是米其林（港譯米芝蓮）高級食府的寵兒，幾乎在所有Tasting menu裡都難免會遇上它。聽說它的進價一點也不便宜，被譽為高級食材，矜貴之極。

被送上餐桌時，Sweetbread會被化身成為可愛的小東西，一般會是看來像個金黃的小炸物，在華麗的主菜旁邊點綴著。我就曾多次不留神把它直接送進嘴裡，中伏了！

中間竟是滑溜溜的一團東西，兼且溢出了一陣陣的膻味，該怎辦？好歹也是有體面的fine dining吧，總不成失禮地吐出來吧，於是惟有勉強大口吞進肚裡，並再三提醒自己下次要加倍小心，慎防Sweetbread！

這東西既不「甜」，又不是「麵包」，它其實是小牛或小羊的胰臟，質感有點兒像豬腦。以小羊胰臟製成的Sweetbread，那股膻味則最為濃烈。最後一次吃它，就是遇上小羊的那一款。含在嘴裡時，突然有惡心的感覺，差點兒要跑去洗手間，將先前吃的都一併吐出來。

口味這回事很奇怪，我怕怕的，人家卻愛死了，這是沒有什麼道理可言，跟榴槤現象該是如出一轍的。

好友趁丈夫出門，在家放肆大吃榴槤，誰知丈夫一踏進家門就大呼救命：「臭死啦！」那個榴槤，是三天之前吃的。