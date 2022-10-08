我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英媒揭烏軍的Starlink在反推俄軍時中斷 馬斯克回應了

影／俄亥俄州高中足球賽爆槍響 全場逃命 至少3人中槍

奇妙的味覺

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

除了蟲和野味之外，我基本是什麼都吃的，只有一種食物我是堅定不會再送進嘴裡的，那是Sweetbread（牛犢胸腺）。

Sweetbread卻是米其林（港譯米芝蓮）高級食府的寵兒，幾乎在所有Tasting menu裡都難免會遇上它。聽說它的進價一點也不便宜，被譽為高級食材，矜貴之極。

被送上餐桌時，Sweetbread會被化身成為可愛的小東西，一般會是看來像個金黃的小炸物，在華麗的主菜旁邊點綴著。我就曾多次不留神把它直接送進嘴裡，中伏了！

中間竟是滑溜溜的一團東西，兼且溢出了一陣陣的膻味，該怎辦？好歹也是有體面的fine dining吧，總不成失禮地吐出來吧，於是惟有勉強大口吞進肚裡，並再三提醒自己下次要加倍小心，慎防Sweetbread！

這東西既不「甜」，又不是「麵包」，它其實是小牛或小羊的胰臟，質感有點兒像豬腦。以小羊胰臟製成的Sweetbread，那股膻味則最為濃烈。最後一次吃它，就是遇上小羊的那一款。含在嘴裡時，突然有惡心的感覺，差點兒要跑去洗手間，將先前吃的都一併吐出來。

口味這回事很奇怪，我怕怕的，人家卻愛死了，這是沒有什麼道理可言，跟榴槤現象該是如出一轍的。

好友趁丈夫出門，在家放肆大吃榴槤，誰知丈夫一踏進家門就大呼救命：「臭死啦！」那個榴槤，是三天之前吃的。

上一則

5度上太空寫日籍紀錄 若田光一：像回第二故鄉

下一則

在夢上獨舞

延伸閱讀

The River Cafe

The River Cafe
減糖、縮腰 血糖控制好 併發症少

減糖、縮腰 血糖控制好 併發症少
愛憎榴槤兩樣情

愛憎榴槤兩樣情
【安樂居專欄】口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

【安樂居專欄】口渴、嗜甜、尿頻 長者留意糖尿病先兆

熱門新聞

本土公司董事長林森（左）、總經理林益民（右）父子檔。(記者宋健生／攝影)

父子打江山 開發超精細齒輪 打進美系電動車鏈

2022-09-29 07:00

相信算命嗎？

2022-10-02 02:02
故宮院長吳密察表示，故宮69萬件藏品中，60萬件是檔案與書籍，符合狹義定義的藝術品是9萬件。（記者陳宛茜／攝影）

送美、日？台北故宮院長談「9萬件國寶」遷移新聞之謎

2022-10-03 01:17
粉色山茱萸。（本報系資料照片）

奢侈的日常（上）

2022-10-02 02:02
日本暢銷小說「在咖啡冷掉之前」作者川口俊和（前）到高雄市總圖演講。（高雄市立圖書館提供/中央社）

曾落魄到1日花2元過活 他44歲寫小說成百萬暢銷作家

2022-10-02 15:12
世界展望會董事長鄒開蓮在職涯轉換後，開始能放下壓力，也能做更多不一樣的事。(記者余承翰／攝影)

曾是跨國企業CEO 鄒開蓮學會放慢再享受當下

2022-10-01 07:00

超人氣

更多 >
馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」
已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺
這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜
鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼

鬣狗遭獅群圍攻 竟「掏肛」吃掉自己腸子 敵人看傻眼
拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年

拜登政府祭出口管制 路透：將使中方晶片製造倒退數年